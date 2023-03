Autorami scenariusza filmu "Hypnotic" są Robert Rodriguez oraz Max Borenstein ( "Godzilla vs. Kong" ). Ben Affleck wciela się w nim w rolę detektywa badającego sprawę serii niewytłumaczalnych zabójstw, a jednocześnie poszukuje on swojej córki, której zaginięcie w jakiś sposób związane jest z tajnym rządowym programem. Na pierwszym zdjęciu z tej produkcji można zobaczyć postać graną przez Afflecka trzymającą w wyciągniętej dłoni zdjęcie dziecka. W pozostałych rolach w filmie "Hypnotic" występują Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley oraz William Fichtner.

"Hypnotic": Hitchcockowski thriller na sterydach

Zaprezentowana w trakcie festiwalu SXSW wersja filmu Rodrigueza nie będzie tą ostateczną. Na razie nie wiadomo, kiedy takowa powstanie, ani kiedy "Hypnotic" trafi do dystrybucji. Wiadomo za to, że reżyser zrobi wszystko, żeby ten film był perfekcyjny. Rodriguez mówił bowiem, że "Hypnotic" jest jednym z jego wymarzonych projektów, a o jego nakręceniu myślał przez 20 ostatnich lat. W wywiadzie dla portalu Collider określił go mianem "hitchcockowego thrillera na sterydach".

Tegoroczna edycja festiwalu SXSW odbędzie się w dniach 10-19 marca bieżącego roku. Imprezę otworzy film "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" . Wśród festiwalowych filmów będą też m.in. "Martwe zło: Przebudzenie" Lee Cronina i "Flamin’ Hot" Evy Longorii. Pokazany zostanie również serial "Rój" Janine Nabers i Donalda Glovera.

"Hypnotic" to jeden z wielu filmów, w których w niedługim czasie będzie można zobaczyć Bena Afflecka. Już 7 kwietnia tego roku do kin trafi "Air" opowiadający o kontrakcie, który zmienił oblicze marketingu sportowego. Aktor pojawi się też jako Batman w filmach "Aquaman i Zaginione królestwo" oraz "The Flash" . Póki co można go oglądać w niewielkiej roli w filmie "Sprzedawcy 3", który niedawno pojawił się na platformie streamingowej Netflix.