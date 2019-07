Hugh Grant i śmieci w Rzymie. Wpadka aktora

1 15

"Zagrałem w tylu komediach romantycznych, a wciąż nie wiem niczego o kobietach. Nawet trochę mnie przerażają" - mówi obchodzący 55. urodziny Hugh Grant. "No i nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia, chociaż na koncepcji tej oparła się cała moja kariera. Wiem za to, że płeć przeciwną zawsze przyciągają władza i pieniądze. I wiedzę tę chętnie wykorzystuję z dobrym skutkiem" - dodaje aktor. Jest absolwentem uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie studiował literaturę i sztuki teatralne. Zadebiutował w 1982 roku w filmie „Uprzywilejowany” w reżyserii Michaela Hoffmana, by później zniknąć na kilka lat z dużego ekranu. W tym czasie występował z brytyjską grupą komediową The Jockeys of Norfolk i pisał teksty do reklam telewizyjnych.