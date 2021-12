Hubert Miłkowski: Zadebiutował w "Hiacyncie". Zagra w telenoweli?

Hubert Miłkowski miał być prawnikiem albo olimpijczykiem. W liceum porzucił jednak sport, zaczął występować w spektaklach i spędzał czas w kinach studyjnych, oglądając filmy Felliniego, Bergmana, Viscontiego, von Tiera, czy Sorrentino.



Czy dziś zagrałby w telenoweli i związał z taką produkcją na dziesięć lat życia?



"Nie biorę wszystkiego. Taki trening aktorski mnie nie interesuje. To jest ogromny przywilej. Uważam, że skoro tak szczęśliwie się to dla mnie ułożyło, to staram się z niego korzystać" - mówi Hubert Miłkowski.

"Ostatnio przeczytałem wywiad z Tomkiem Ziętkiem, w którym powiedział, że chciałby być kojarzony z dobrym kinem. Dziś, odmówiłbym przyjęcia roli w telenoweli" - dodaje młody aktor.



Do tej pory Huberta Miłkowskiego można było zobaczyć w takich produkcjach, jak "Dywizjon 303. Historia prawdziwa", "W głębi lasu", "Stulecie Winnych", "Pajęczyna", "Kruk. Czorny woron nie śpi".



