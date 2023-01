Do odważnych świat należy. Rhys Frake-Waterfield musiał tak właśnie pomyśleć, gdy prawa autorskie do "Kubusia Puchatka" A.A. Milne’a trafiły do domeny publicznej. Oznaczało to, że każdy może wykorzystać postaci z tej książki bez konieczności nabycia praw autorskich. Tym samym nic nie stało na przeszkodzie, by Kubusia Puchatka zamienić w bezlitosnego mordercę, Prosiaczka uzbroić w ciężki młot, a Kłapouchego uczynić ofiarą tych dwóch krwiożerczych zbrodniarzy.

"Kubuś Puchatek: Krew i miód": Dlaczego w horrorze zabrakło Tygryska?

"Kiedy wpadliśmy na ten pomysł, wiedzieliśmy, że musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o elementy oryginału, które chcemy wykorzystać. Nie mogliśmy się sugerować adaptacją Disneya, więc celowo nie obejrzałem niczego, co stworzono na podstawie dzieł Milne’a. Przeczytałem książkę i celowo postarałem się o to, aby nasz Puchatek i Prosiaczek jak najbardziej się różniły" - powiedział Waterfield w rozmowie z "SFX Magazine".

Reklama

Powód nieobecności Tygryska jest jednak jeszcze inny. Tej postaci nie ma w wydanej w 1926 roku książce "Kubuś Puchatek", pojawia się dopiero w kolejnym dziele A.A. Milne'a, opublikowanej dwa lata później "Chatce Puchatka".

"Tygrysek nie wszedł do domeny publicznej, nie mogliśmy więc wykorzystać go w naszym filmie" - tłumaczy reżyser "Krwi i miodu". "Chatka Puchatka" niebawem też znajdzie się w domenie publicznej, więc jeżeli Waterfield będzie chciał nakręcić kontynuację swojego slashera, będzie w niej mógł już umieścić Tygryska.