"Omen: Poczatek": Prequel kultowego horroru

Horror " Omen " z 1976 roku podbił serca kinowej publiczności i zarobił w kinach ponad 60 milionów dolarów. Jego bohaterem jest amerykański dyplomata (w tej roli Gregory Peck ), który przeżywa osobistą tragedię - traci dziecko zaraz po jego urodzeniu. W tajemnicy przed żoną mężczyzna decyduje się adoptować inne dziecko, które urodziło się w tym samym czasie. Im adoptowany Damien jest starszy, tym wokół niego zaczyna dziać się coraz więcej dziwnych rzeczy.

" Omen: Początek " opowiada o młodej Amerykance, która przybywa do Rzymu, by rozpocząć służbę kościołowi. Tam napotyka na siły ciemności, które każą jej zrewidować swoją wiarę. Natrafia też na przerażający spisek mający na celu doprowadzenie do narodzin zła wcielonego.



W roli głównej w filmie "Omen: Początek" wystąpiła Nell Tiger Free, której sławę przyniosła podobna rola w serialu "Servant".

"Trudno było uwierzyć, że się im uda. Prequele i sequele klasyki horroru z lat 70. XX wieku zazwyczaj są mniej lub bardziej irytującym odcinaniem kuponów [...] od własnej legendy. A jednak "Omen. Początek" jest godną zapowiedzią tego, co zobaczyliśmy w klasycznym filmie Richarda Donnera z 1976 roku" - pisał Łukasz Adamski w recenzji dla Interii.

"Omen: Początek": Gdzie i kiedy oglądać na VOD?

Film "Omen: Początek" od 30 maja można oglądać na platformie streamingowej Disney+.