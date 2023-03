Hollywoodzkie hity poniosły sromotną klęskę w chińskich kinach

W minionych latach chińscy widzowie byli ratunkiem dla wielu hollywoodzkich filmów, bo pozwalali zrekompensować kiepskie wpływy z kin na pozostałych światowych rynkach. Miliony dolarów zarobione w Chinach ratowały te tytuły przed klapą. Na podobny efekt liczyli twórcy filmu "Shazam! Gniew bogów" , który w Chinach zadebiutował w dniu ogólnoświatowej premiery. Kinomani z Państwa Środka nie uchronili jednak drugiego "Shazama!" przed klapą finansową. Jak podaje portal "The Hollywood Reporter", w Chinach film Davida F. Sandberga zarobił 4,3 miliona dolarów, czyli aż o 86 proc. mniej niż w 2019 roku zarobiła tam pierwsza część tej serii. "Shazam!" w samych Chinach zarobił wtedy w weekend otwarcia blisko 30 milionów dolarów.

Reklama

Klęska "M3GAN"

Jeszcze gorzej niż film "Shazam! Gniew bogów" wypadł w Chinach horror "M3GAN", który też miał premierę w piątek 17 marca. Film zarobił 1,6 miliona dolarów, co wystarczyło mu do zajęcia zaledwie piątego miejsca w chińskim box-office. Co prawda z powodu cenzury zachodnie horrory zawsze miały trudności z przebiciem się na chińskim rynku, ale łagodniej były tam traktowane tytuły, które otrzymały kategorię wiekową PG-13. Film Gerarda Johnstone’a należy do tej właśnie kategorii, a mimo to nie cieszył się wielką popularnością. I nawet nie zbliżył się do wyniku rekordzistów, czyli pierwszej i drugiej część horroru "Ciche miejsce" . Zarobiły one w Chinach odpowiednio 35 i 39 milionów dolarów.

Liderem chińskiego box-office’u po raz drugi z rzędu została miejscowa komedia "Post Truth", która zarobiła 18,8 miliona dolarów. Na miejscu drugim uplasował się kryminał "Revive", a "Shazam! 2" i "M3GAN" przedzieliła czwarta w tym zestawieniu animacja "Boonie Bears: Guardian Code".



Wideo "Shazam! Fury of the Gods": Zachary Levi o filmie

Zobacz też:

Bruce Willis: Poruszające wyznanie żony aktora w jego urodziny

Sharon Stone we łzach. Ujawniła, że straciła połowę majątku. "To ciężkie czasy"