Sharon Stone od ponad dwóch dekad prowadzi działalność dobroczynną. Aktorka jest jedną z głównych rzeczniczek American Foundation for AIDS Research, międzynarodowej organizacji, wspierającej badania nad AIDS i wirusem HIV. Stone wspiera także Ruch Obrony Praw Człowieka, walczy o prawa mniejszości homoseksualnej, a także zbiera fundusze dla regionów dotkniętych kataklizmami.

Aktorka bierze także udział w aukcjach charytatywnych i działa na rzecz badań nad rakiem piersi. Za działalność dobroczynną i edukacyjną otrzymała liczne nagrody i wyróżniania, m.in. w 1999 r. nagrodę "Robin of Hope", przyznaną przez AIDS Awareness Committee of Academy of Television Arts & Sciences. Rok później Human Rights Campaign nagrodziła ją "Humanitarian Award".

Za "solidarne działanie na rzecz ludzi walczących z tragedią HIV i AIDS oraz za niesienie im nadziei" otrzymała w 2015 roku Nagrodę Pokoju.

Sharon Stone działa na rzecz badań nad rakiem piersi

Odbierając specjalną nagrodę za odwagę (Courgae Award) na gali Women’s Cancer Research Fund’s , aktorka opowiedziała o swoich doświadczeniach z chorobą piersi.



"Ta mammografia to żadna frajda" - powiedziała, przypominając, że kiedy w 2001 roku wyczuła u siebie guza w okolicy piersi, lekarze powiedzieli jej, że ma raka. "Miałam guza, który był większy od moich piersi, byli więc pewni, że to musi być rak. Ale tak nie było. Poszłam do szpitala, mówiąc: 'Jeśli mnie otworzycie i okaże się, że to rak, proszę was, żebyście usunęli obydwie piersi. Nie jestem osobą, która chce być zdefiniowana przez własny biust. Może wam się to wydać trochę dziwaczne, ponieważ wszyscy go widzieliście [na ekranie]" - powiedziała Stone. "Widzieliście go także po operacji i nikt się zorientował" - dodała.