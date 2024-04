Hollywoodzkie gwiazdy są spokrewnione? Poznali prawdę podczas programu tv!

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

Mówi się, że Hollywood to jedna wielka rodzina. Czasem okazuje się to być prawdą w dosłownym sensie. Niedawno ujawniono, że Michael Douglas jest spokrewniony ze Scarlett Johansson. Jak to możliwe?

Scarlett Johansson /123RF/PICSEL