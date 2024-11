Hollywoodzka gwiazda w ekranizacji bestselleru. Przygotujcie się na "Verity"

Anne Hathaway to amerykańska aktorka, która zdobyła światową sławę dzięki rolom w takich filmach jak "Diabeł ubiera się u Prady," "Les Misérables: Nędznicy," za którą otrzymała Oscara, oraz "Interstellar." Znana jest także z występów w "Mrocznym Rycerzu powstaje" i "Pamiętnikach księżniczki.". Na przestrzeni lat widzieliśmy ją w jeszcze wielu innych uznanych produkcjach.

"Verity": Adaptacja powieści Colleen Hoover

Aktorka połączy ponownie siły z Michaelem Showalterem przy tegorocznym filmie Prime Video "Na samą myśl o tobie". Ich kolejna wspólna produkcja to adaptacja powieści "Verity" Colleen Hoover. Za scenariusz odpowiada Nick Antosca, który pracuje również nad serialową wersją kultowego "Przylądka strachu".

Główna postać, Verity Crawford, to popularna autorka thrillerów, która po tragicznym w skutkach wypadku nie potrafi zakończyć swojego najsłynniejszego cyklu powieści. Zwraca się więc z prośbą o dokończenie książki do Lowena - mało znanego pisarza, który przystaje na propozycję za ogromną kwotę pieniędzy. Okazja życia szybko jednak zmienia się w koszmar, kiedy Lowen odkrywa mroczne sekrety Verity oraz jej rodziny.

Colleen Hoover: Autorka "It Ends With Us"

To już kolejna powieść autorki Colleen Hoover, która zostanie zekranizowana. W tym roku na ekranach kin mogliśmy zobaczyć film "It Ends With Us".

Film "It Ends with Us" to ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover, która przedstawia skomplikowaną historię miłosną. Główna bohaterka, Lily Bloom (Blake Lively), mierzy się z traumatyczną przeszłością, jednak nie porzuca nadziei na lepsze życie. Po przeprowadzce do Bostonu, zaczyna relację z neurochirurgiem Ryle'em Kincaidem (Justin Baldoni), z którym buduje coraz głębszą więź. Ich związek rozwija się pomyślnie, ale wszystko zaczyna się komplikować, gdy pojawia się dawna miłość Lily - Atlas Corrigan (Brandon Sklenar). Relacja Lily z Atlasem wprowadza emocjonalny konflikt i zmusza bohaterkę do podjęcia trudnych decyzji, które mogą zmienić jej życie na zawsze.

