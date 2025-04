Hollywoodzcy gwiazdorzy chcieli z nią być. Serce aktorki zdobyła kobieta

Kim jest 070 Shake?

070 Shake, artystka o dominikańskich korzeniach, dorastała w New Jersey. Jej muzyka to osobisty miks elektroniki, rapu i melancholii - zadebiutowała solowym EP "Glitter" w 2018 roku, a potem wydała albumy "Modus Vivendi" (2020) i "You Can’t Kill Me" (2022). Współpracowała z Kanye Westem, a także koncertowała z The 1975, Kid Cudim czy Coldplay. Najbardziej znana jest z udziału w singlu piosenkarki Raye "Escapism", który zajął 22. miejsce na liście Billboard Hot 100 i zdobył nagrodę Brit Awards 2024 w kategorii Piosenka Roku. Danielle Balbuena wcześniej spotykała się m.in. z inną muzyczną artystką Khelani.