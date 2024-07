Hit z Berlinale i historie outsiderów na 15. Festiwalu Kamera Akcja!

Pulsujący głos społecznych outsiderów na 15. FKA

Poruszające i prowokujące do dyskusji tytuły to znak rozpoznawczy Kamery Akcji. W październiku sekcja Krytyczne Premiery wbije widzów w fotele za sprawą "Apetytu na więcej. La Cocina". Film Alonsa Ruizpalaciosa to dzika i energiczna opowieść prosto z nowojorskiej piekielnej kuchni. Zaplecze restauracji staje się pretekstem do poruszenia tematu pozbawionej praw rzeczywistości imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Nominowany do Złotego Niedźwiedzia film jest metaforą współczesnej Ameryki - pełnej nierówności, frustracji i społecznego gniewu. "Apetyt na więcej. La Cocina", z fenomenalną Rooney Marą ("Carol", "Dziewczyna z tatuażem"), oparty jest na znanej sztuce teatralnej Arnolda Weskera.

15. FKA to także mocny głos bohaterów walczących o prawo do życia na własnych warunkach. "Simona Kossak" to filmowa podróż do świata ekscentrycznej naukowczyni, która porzuciła krakowskie artystyczne środowisko dla leśniczówki w Białowieży. Długo wyczekiwany film Adriana Panka zostanie zaprezentowany przedpremierowo w ramach sekcji Razem Filmowi. "Simona Kossak" to odważny feministyczny głos w zdominowanym przez mężczyzn świecie nauki oraz inspirująca opowieść o walce o swoje ideały i ochronę przyrody. W tytułowej roli Sandra Drzymalska ("IO", "Filip") jurorka Międzynarodowego Konkursu Authors Spotlight.

Trwa nabór do Authors Spotlight i Krytyk Mówi

15. Festiwal Kamera Akcja to hołd dla wielkich artystów, których twórczość stanowiła punkty zwrotne w historii kina i wyznaczała szlaki dla kolejnych pokoleń.

Patronką tegorocznego Międzynarodowego Konkursu Authors Spotlight jest Dorothy Arzner, jedyna kobieta-reżyserka w ramach systemu studyjnego lat 30. i 40. XX wieku w Hollywood. Choć jej twórczość przez wiele lat była ignorowana przez krytyków filmowych, z impetem przełamała wiele barier, stając się pionierką w branży zdominowanej przez mężczyzn. To twórczyni odważna i zdeterminowana — jej filmy z silnymi kobiecymi postaciami, m.in. "Dance, Girl, Dance" czy "Christopher Strong" z Katharine Hepburn, wykraczały poza stereotypy tamtych czasów.

Organizatorzy konkursu Authors Spotlight poszukują właśnie takich twórców krótkometrażowych etiud i animacji — wyróżniających się oryginalnością, pasją, odwagą w tworzeniu filmów, którzy pragną zainspirować innych swoją twórczością. Nabór do konkursu trwa do 31 sierpnia 2024 r.

Swoim mocnym głosem podczas tegorocznej Kamery Akcji przemawia także Orson Welles, ikona Konkursu Krytyk Mówi, legenda kina ("Obywatel Kane"), teatru (broadwayowski "Cezar"), ale także mistrz radia. Jego słynne słuchowisko "Wojna światów" z 1938 roku wywołało masową panikę i pokazało, jak potężny wpływ może mieć umiejętnie opowiedziana historia. Nie bez powodu Welles patronuje tegorocznemu konkursowi Krytyk Mówi.

W ramach Krytyk Mówi poszukiwani są autorzy audiowizualnych treści o filmie, którzy potrafią, jak on, dostrzegać potencjał w mówionych formach narracji ,budować napięcie i poruszać wyobraźnię odbiorców. To okazja dla krytyków, którzy wiedzą, jak przenieść słuchaczy w świat kina, używając słów tak, jak Welles używał dźwięków. Autorzy vlogów, audycji filmowej, wideoesejów czy podcastów filmowych mogą zgłosić się do konkursu do 4 października 2024 r.

15. Festiwal Kamera Akcja: Daty i miejsce

15. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się w dniach 24-27 października w Łodzi oraz od 14-23 października w trybie online na platformie Think Film. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Głównymi partnerami festiwalu są Monopolis i Szkoła Filmowa w Łodzi.

