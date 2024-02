Najlepsze krótkie metraże 2023: Warszawska Szkoła Filmowa

Trzy znakomite filmy krótkometrażowe, które w 2023 roku zostały zrealizowane w Warszawskiej Szkole Filmowej, będzie można od 8 marca oglądać w kinach studyjnych w całej Polsce. Kim są bohaterki tych kobiecych opowieści?

Nastoletnia Mila ("Do raju") zgubiła chęć i siłę do życia. Czuje się niewidziana przez bliskich, nawet gdy próbuje mówić o tym co czuje. Rita ("Te cholerne peonie"), mimo intensywnych poszukiwań, nie odnajduje satysfakcji w życiu intymnym i nie potrafi nawiązać kontaktu ze swoim ciałem. Z kolei Zofia i Anna ( "Moje stare" ) spotykają się po wielu latach i wyruszają we wspólną podróż, by na nowo odkryć łączące je niegdyś uczucie - główne role w filmie przejmująco zagrały Dorota Pomykała i Dorota Stalińska .



Reklama

Każda z bohaterek decyduje się zaryzykować i przekroczyć swoje granice - geograficzne, cielesne i narzuconych przez społeczeństwo norm. Wszystkie filmy zostały wyreżyserowane przez twórczynie z młodego pokolenia, które z uważnością przyglądają się miejscu kobiet we współczesnym świecie.



Marta Szymanek ("Do raju") jest z wykształcenia psycholożką, z pasji scenarzystką i reżyserką. Współtwórczyni dwukrotnie nagrodzonej Orłem "Watahy" oraz autorka koncepcji i scenariusza serialu "Odwilż".



Polina Biliaieva ("Te cholerne peonie") urodziła się w Charkowie. Jej film dyplomowy "Sonata for Unaccompanied Violin" otrzymał nagrodę na festiwalu KINOKO w Kijowie.

Natasza Parzymies ("Moje stare") jest autorką głośnego serialu "Kontrola" , opowiadającego o burzliwym uczuciu dwóch dziewczyn. Jest również twórczynią, reżyserką i współscenarzystką miniserialu "Random", czyli pierwszego polskiego serialu łączącego w sobie słuchowisko i film. Projekt otrzymał dwie złote statuetki Effie.

Prezentowane w ramach setu tytuły zostały wyprodukowane przez Warszawską Szkołę Filmową oraz brały udział w Konkursie Filmów Krótkometrażowych na zeszłorocznym 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.