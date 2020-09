Historia 100-letniego weterana, który zebrał 33 mln funtów, trafi do kin

Historia życia kapitana Toma Moore'a zostanie przeniesiona na wielki ekran. Brytyjskie firmy Fred Films i Powder Keg Pictures zakupiły prawa do filmu dokumentalnego o 100-letnim weteranie, który wiosną zebrał dla publicznej służby zdrowia prawie 33 mln funtów.

Historia Toma Moore'a trafi na kinowy ekran /Samir Hussein/WireImage /Getty Images

Moore stał się w Wielkiej Brytanii symbolem nadziei w trakcie epidemii koronawirusa. Weteran II wojny światowej, który obecnie porusza się przy pomocy chodzika na kółkach, na początku kwietnia postanowił pomóc brytyjskim lekarzom i pielęgniarkom walczącym z epidemią. Na fundraisingowej platformie JustGiving ogłosił zbiórkę pieniędzy i wyzwanie dla siebie samego - przejście przed setnymi urodzinami stu liczących 25 metrów okrążeń wokół domu.



Początkowo liczył, że zdoła zebrać tysiąc funtów, ale jego akcja nieoczekiwane zyskała wielką popularność. Gdy 16 kwietnia pokonywał - w asyście honorowej żołnierzy z Yorkshire Regiment - setne okrążenie, było to ponad 12 milionów funtów. Skończyło się na prawie 32,8 mln - wpłaconych przez 1,5 miliona osób, co jest największą sumą, jaka kiedykolwiek została zebrana poprzez stronę JustGiving. W uznaniu dla jego dokonań w lipcu królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki.



Jak ujawnili producenci, film będzie poświęcony relacjom weterana z dziećmi i wnukami, z którymi zamieszkał po śmierci żony, Pameli. Byli oni małżeństwem przez 40 lat. Będzie także nawiązywał do jego kariery wojskowej i pokaże, jak okropności wojny ukształtowały jego życie i nauczyły go, jak się nie poddawać, także później, gdy walczył z rakiem skóry i miał problem ze złamanym biodrem.



Na pytanie, kto mógłby zagrać go w filmie, kapitan Tom żartował: "Nie znam żadnych 100-letnich aktorów". Ale dodał: "Jestem pewien, że Michael Caine lub Anthony Hopkins zrobiliby wspaniałą robotę, gdyby byli zostali postarzeni!". Mają oni odpowiednio 87 i 82 lata.

Film zrealizują James Spring, Nick Moorcroft i Meg Leonard - producenci dokumentów również poświęconych osobom starszym "Fisherman's Friends" i "Finding Your Feet". "Fisherman's Friends" opowiada o grupie kornwalijskich rybaków z Port Isaac, którzy podpisali kontrakt z Universal Records, po czym nagrana przez nich płyta z tradycyjnymi szantami weszła do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się płyt. "Finding Your Feet" jest natomiast o kobiecie, która po odkryciu, że jej mąż ma romans z jej najlepszą przyjaciółką, odkrywa na nowo radość życia w Londynie.



Moorcroft i Leonard napisali we wspólnym oświadczeniu: "To jest historia o mocy ludzkiego ducha i kapitan Tom ją uosabia. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy opowiedzieć tę wyjątkową i inspirującą historię i jesteśmy podekscytowani tym, że widzowie poznają człowieka, który trafił na czołówki gazet". Jak zapowiedzieli, film o kapitanie Tomie ma powstać w przyszłym roku.