Helena Englert zagra chłopca. "Nie mogę się doczekać"

Helena Englert: Poszła w ślady rodziców

Helena Englert - córka znanej aktorskiej pary, Jana Englerta i Beaty Ścibakówny - od kilku lat wydeptuje w świecie filmowym własne ścieżki. 23-latka, absolwentka Warszawskiej Akademii Teatralnej, ma nie tylko aktorski talent, ale i własny wyrazisty styl.

Do jej największych zawodowych sukcesów należą główne role w serialu "#BringbackAlice" oraz filmie "Pokusa" Marii Sadowskiej. Ciekawą rolę stworzyła w filmie "Wszystko dla mojej matki". Ma też na swoim koncie udział w popularnych serialach: "Barwy szczęścia", "Wojenne dziewczyny", "Znaki", "Diagnoza".

Helena Englert zagra chłopca

Tej jesieni zobaczymy ją natomiast na scenie Och-teatru w przedstawieniu "Władca much". W spektaklu wyreżyserowanym przez Piotra Ratajczaka, na podstawie bestsellerowej powieści noblisty Williama Goldinga, Helena Englert zagra chłopca.

"Właśnie wchodzę w próby do spektaklu. To dosyć niespodziewana wolta, ale jestem z niej zadowolona. Wydaje mi się, ze półtora miesiąca leżenia na teatralnej podłodze i innego budowania postaci niż ten, do którego jestem przyzwyczajona w filmie, bardzo dobrze i mądrze mi zrobi. Zwłaszcza po ostatnim mocno show-biznesowym okresie. Nie mogę się doczekać, żeby już na tej posadzce w dresie się położyć. Idę za projektami, które do mnie przychodzą. Teraz będę grała chłopca w teatrze. Rzucam się w to z takim samym zaangażowaniem i wielką miłością, jak do wszystkiego, co się wydarzało do te pory" - przyznała Helena Englert.

"Władcy much": Kiedy premiera?

Premiera "Władcy much" odbędzie się 20 października. Oprócz Heleny Englert, w obsadzie znaleźli się także: Kamila Janik, Natalia Szczypka, Sebastian Dela, Jędrzej Hycnar, Ignacy Liss, Michał Lupa, Maciej Tomaszewski, Konrad Żygadło. "Władca much" to opowieść o grupie uczniów, którzy uciekając przed globalną katastrofą nuklearną trafiają na bezludną wyspę. Opowieść o konflikcie między dążeniem do cywilizacji, harmonijnej i pokojowo rządzonej według ustalonych reguł, a nietzscheańską wolą mocy, która nie toleruje sprzeciwu słabszych, a także konflikcie pomiędzy jednostką a zbiorowością.

