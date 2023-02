"Heaven in Hell" to historia płomiennego romansu między 44-letnią Olgą ( Magdalena Boczarska ), która jest sędzią oraz 29-letnim Maksem ( Simone Susinna ), wielbicielem sportów ekstremalnych i lekkoduchem. W tle są skomplikowane relacje Olgi z córką i matką.

Na premierze obok odtwórców głównych ról pojawili się także inni członkowie obsady m.in. Katarzyna Sawczuk , Sebastian Fabijański i Janusz Chabior .

"Heaven in Hell", najnowsza produkcja twórców trylogii "365 dni", trafi do dystrybucji kinowej w 32 krajach (lista wciąż się poszerza), w tym będzie pokazywana w większości krajów Ameryki Łacińskiej, co jest ewenementem jak na polski film. Mało tego, romans z Magdaleną Boczarską i Simone Susinną na przełomie lutego i marca będzie miał także uroczyste premiery w Mexico City i Sao Paulo.



"Heaven in Hell": O czym opowiada film?

Olgę ( Magdalena Boczarska ) i Maksa (Simone Susinna) dzieli 15 lat różnicy. Ona - kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki, on - przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze.

Olga nie potrafi poradzić sobie z mieszanką sprzecznych uczuć, które nią targają: poczuciem odpowiedzialności, wstydu, namiętności i tęsknoty za czymś, czego do tej pory nie doświadczyła. Natomiast Maks w uświadamia sobie, że życie z dnia na dzień już mu nie odpowiada, a kobieta, którą spotkał jest miłością jego życia. Kiedy skrywane tajemnice wyjdą na jaw, jeszcze bardziej skomplikują życie kochanków...

Główne role w filmie grają Magdalena Boczarska i Simone Susinna, znany z erotycznych produkcji "Kolejne 365 dni" i "365 dni: Ten dzień" . Na ekranie zobaczymy również takie gwiazdy, jak Katarzyna Sawczuk , Sebastian Fabijański i Janusz Chabior .

Film trafi do kin 10 lutego 2023 roku.



