"Kac Vegas": Trylogia zniknie z HBO Max 30 września 2022 r.

" Kac Vegas " to komedia opowiadająca o czwórce bohaterów, spędzających wieczór kawalerski. Na dwa dni przed ślubem Doug ( Justin Bartha ) i jego najlepsi kumple Phil i Stu ( Bradley Cooper i Ed Helms ) oraz przyszły szwagier Alan ( Zach Galiflanakis ) jadą do Las Vegas na wystawny wieczór kawalerski, którego nigdy nie zapomną. Kiedy towarzysze pana młodego budzą się następnego ranka z potwornym bólem głowy, nie pamiętają nic.

Reklama

Ich luksusowy apartament jest zdewastowany, a przyszły pan młody zniknął bez śladu. Nikt z całej trójki nie ma pojęcia, co się stało. Do planowanego ślubu zostało niewiele czasu, więc razem próbują odtworzyć zdarzenia z poprzedniego wieczora, aby zrozumieć, co poszło nie tak, odnaleźć Douga i dowieźć go na czas do Los Angeles. Jednak im więcej prawdy odkrywają, tym bardziej zdają sobie sprawę z tego, w jakie tarapaty wpadli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kac Vegas" [trailer]

"Kac Vegas", " Kac Vegas w Bangkoku " i " Kac Vegas 3 " znikną z HBO Max 30 września 2022 r.

"Deadpool" zostanie usunięty z HBO Max 30 września 2022 r.

" Deadpool " to ekranizacja jednego z najoryginalniejszych komiksów Marvel Comics. Wade Wilson – niegdyś agent służb specjalnych, a obecnie najemnik – poddany zostaje nielegalnemu eksperymentowi, w wyniku którego nabywa niezwykłych mocy samouzdrawiania. Odtąd staje się znany jako ”Deadpool” i wyposażony w nowe zdolności oraz czarne poczucie humoru wyrusza z misją wymierzenia sprawiedliwości człowiekowi, który niemal zniszczył mu życie.

Zdjęcie "Deadpool" / materiały prasowe

W rolach głównych: Ryan Reynolds , Morena Baccarin i Gina Carano . Reżyseria: Tim Miller .

Dwie części "Deadpoola" zostaną usunięte z HBO Max 30 września 2022 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Deadpool" [trailer 4] materiały dystrybutora

"Zwierzęta nocy" dostępne na HBO Max tylko do 30 września 2022 r.

Przed piętnastoma laty Susan Morrow (Amy Adams) opuściła męża, Edwarda (Jake Gyllenhaal), ambitnego pisarza w wiecznym kryzysie twórczym. Dziś Susan jest właścicielką galerii i szczęśliwą małżonką innego mężczyzny. Któregoś dnia otrzymuje od Edwarda rękopis jego pierwszej książki, brutalnego thrillera, który Susan interpretuje jako symboliczną zemstę za rozstanie. Poznajemy koleje losu Tony’ego Hastingsa, profesora matematyki, i jego rodziny.

Zdjęcie "Zwierzęta nocy" / materiały prasowe

Hipnotyczna, tajemnicza, przerażająca treść książki sprawia, że Susan z trudem rozpoznaje rzeczywistość, w której się znajduje. Oba plany (realne życie i fabuła książki) mieszają się, zamazują, przeplatają. Mroczna historia z kart powieści zmusza Susan do zmierzenia się z ciemnością, jaka kryje się w jej sercu i przeszłości.

" Zwierzęta nocy " dostępne na HBO Max tylko do 30 września 2022 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zwierzęta nocy" [trailer] materiały dystrybutora

"Interstellar": Światowy hit zostanie usunięty z HBO Max 30 września 2022 r.

Akcja filmu " Interstellar " rozgrywa się w niedalekiej przyszłości kiedy zmiany klimatyczne uczyniły z Ziemi planetę praktycznie niezdatną do zamieszkania. Jedyną nadzieją na przetrwanie ludzkości okazuje się ryzykowna podróż przez czas i przestrzeń dająca szansą na odkrycie w innej galaktyce planety mogącej stać się nową Ziemią.

Zdjęcie Matthew McConaughey w scenie z filmu "Interstellar" / Warner Bros./Album Online / East News

Film "Interstellar" w reżyserii Christophera Nolana zdobył również pięć nominacji do Oscarów , w tym za najlepsze efekty specjalne i muzykę Hansa Zimmera, nominację do Złotego Globu oraz cztery nominacje do nagrody BAFTA .

W filmie wystąpili: Matthew McConaughey , Anne Hathaway , Jessica Chastain , Casey Affleck .

"Interstellar" zostanie usunięty z HBO Max 30 września 2022 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Interstellar" [trailer]

"Nowe oblicze Greya" zniknie z Amazon Prime Video 5 września 2022 r.

" Nowe oblicze Greya " to trzecia część ekranizacji światowego bestselleru - trylogii autorstwa E.L. James. Wierząc, że zostawili za sobą przeszłość, nowożeńcy Ana i Christian są gotowi, by rozpocząć nowe szczęśliwe życie w luksusie. Kiedy jednak Ana stawia pierwsze kroki w nowej rzeczywistości jako pani Grey, a Christian odnajduje się w nowej - nieznanej mu wcześniej - stabilizacji, nowe zagrożenia zaczynają torpedować ich szczęście, zanim w ogóle happy end ma szansę się zacząć.

Zdjęcie "Nowe oblicze Greya" / materiały prasowe

Za reżyserię filmu odpowiada twórca drugiej części serii - James Foley ("House of Cards"). Scenariusz Nialla Leonarda bazuje na powieści autorstwa E.L. James. W rolach głównych występują ponownie Dakota Johnson i Jamie Dornan . Byłego szefa Any gra Eric Johnson .

"Nowe oblicze Greya" zniknie z Amazon Prime Video 5 września 2022 r.

Wideo "Nowe oblicze Greya" [nowy zwiastun]

Jakie filmy i seriale znikają z Netfliksa? [wrzesień 2022 r.]

"Wojenne dziewczyny" - 01.09

"Justice" - 01.09

"Wojna o prąd" - 02.09

"Apaches" 07.09

"Charité na wojnie" - 19.09

"Mobile Suit Gundam UC" - 19.09

"Charite" - 19.09

"The Royal House of Windsor" - 29.09

"Psi patrol" - 29.09

"SpongeBob Kanciastoporty" - 29.09

Jakie filmy i seriale znikają z HBO Max? [wrzesień 2022 r.]

"Test na przyjaźń" - 09.09

"Elity z wybrzeża" - 12.09

"Kac Vegas w Bangkoku" - 30.09

"Wdech, wydech" - 30.09

"Nagie zwierzęta" - 30.09

"Jack Reacher: Nigdy nie wracaj" - 30.09

"Świadek" - 30.09

"Ave, Cezar!" - 30.09

"Świt żywych trupów" - 30.09

"Wilk ze Snow Hollow" - 30.09

"Hotel Coppelia" - 30.09

"Jeszcze jest czas" - 30.09

"Deadpool 2" - 30.09

"Zakładnik" - 30.09

"Steve Jobs" - 30.09

"Koszerny pocałunek" - 30.09

"Ostatnia rozmowa" - 30.09

"Habla now: Latynosi mają głos" - 30.09

"Kac Vegas 3" - 30.09

"Kim jest kobieta?" - 30.09

"Wysoki sądzie" - 30.09

"Kac Vegas" - 30.09

"Psi Patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!" - 30.09

"Gundala" - 30.09

"Ten jedyny" - 30.09

"Zamiana" - 30.09

"Zwierzęta nocy" - 30.09

"Wonder Woman 1984" - 30.09

"Deadpool" - 30.09

"Logan: Wolverine" - 30.09

"Dobranoc" - 30.09

"150 magicznych wróbelków" - 30.09

"Raport mniejszości" - 30.09

"Czarny niedźwiedź" - 30.09

"Okrucieństwo nie do przyjęcia" - 30.09

"Jack Reacher: Jednym strzałem" - 30.09

"Interstellar" - 30.09

"Władca Paryża" - 30.09

Jakie filmy znikają z Amazon Prime Video? [wrzesień 2022 r.]

"Jak wytresować smoka 3" - 03.09

"Nowe oblicze Greya" - 05.09

"Pacific Rim: Rebelia" - 07.09

"Johnny English: Nokaut" - 09.09

"Uncle Drew" - 11.09

"Prawda czy wyzwanie" - 11.09

"Strażnicy cnoty" - 13.09

Zobacz też:

Netflix: Jakie filmy cieszą się największą popularnością? Zobacz ranking!

"Jurajski" cykl zarobił już 6 miliardów dolarów