"Irlandzkie pożegnanie"

23-minutowy film, przedstawiający historię młodego mężczyzny, który po śmierci matki musi dogadać się z nieobecnym wcześniej bratem, aby spełnić serię życzeń nieżyjącej rodzicielki. Akcja rozgrywa się na wiejskiej farmie w Irlandii Północnej.

W roli głównej James Martin. Za reżyserię i scenariusz odpowiadają Ross White i Tom Berkeley.

Premiera: 1 lipca (sobota)

"Umberto D."

Umberto to zrozpaczony mężczyzna, którego emerytura nie wystarcza na opłacenie skromnego pokoju, postanawia odebrać sobie życie. Powstrzymuje go od tego spotkanie psa, budzącego jeszcze większą litość niż on.

Film w reżyserii Vittorio De Sica . W rolach głównych: Carlo Battisti, Maria Pia Casilio, Lina Gennari.

Premiera: 3 lipca (poniedziałek)

"Mamma Roma"

Melodramatyczna opowieść o kobiecie lekkich obyczajów, która postanowiła zmienić swoje życie. Tytułowa Mamma Roma, rzymska prostytutka, rozstała się z ulicą i "opiekunem". Prowadzi stragan i ma dość pieniędzy, by odnaleźć syna, który nie wie, czym trudniła się jego matka. Kobieta robi wszystko, by Ettore wyrósł na porządnego człowieka. Jednak pewnego dnia przeszłość daje o sobie znać.

Reżyseria: Pier Paolo Pasolini . W rolach głównych: Anna Magnani, Ettore Garofolo.

Premiera: 3 lipca (poniedziałek)

