"Bardzo często kontaktowałem się z Marvelem w sprawie Czarnej Pantery. Pisałem do nich listy. Próbowałem znaleźć sposób na to, by przekonać ich do zekranizowania komiksów o Czarnej Panterze . I bardzo chciałem zagrać Czarną Panterę, bo w młodości kochałem Czarną Panterę" - ujawnił Anthony Mackie w rozmowie z portalem "Inverse".

Anthony Mackie: Chciałem zagrać Czarną Panterę

Jego starania częściowo przyniosły skutek. Aktorowi udało się spotkać z producentem Nate’em Moore’em i reżyserami Joe'em i Anthonym Russo, którzy pracowali wtedy nad filmem "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz" . Nie poinformowano go jednak, do jakiej roli jest przymierzany. Wyszedł więc z założenia, że chodzi o rolę Czarnej Pantery.

"Nigdy tego nie zapomnę. Powiedzieli, że kręcą film i chcą, żebym w nim zagrał. Nie mogli mi jednak powiedzieć, kogo zagram i kto jeszcze w nim wystąpi. Zapytali, czy mimo to jestem zainteresowany. Nie wahałem się. Powiedziałem, że ich wszystkich lubię i pewnie, że wybiorę się razem z nimi w tę podróż" - wspomina dalej Mackie. Aktor był zaszokowany, gdy w końcu odkrył, że ma zagrać Falcona. Nie przypuszczał, że w grę wchodzi zupełnie inny czarnoskóry superbohater. Jego zdaniem tylko postać Czarnej Pantery dawała możliwość rozwinięcia jej również w solowych filmach.