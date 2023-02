Harry Styles i Emma Watson nominowani do British LGBT Awards 2023

Wiemy już, kto ma szansę otrzymać w tym roku nagrodę British LGBT Award. Wyróżnienia przyznawane są organizacjom, aktywistom i celebrytom, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykazali się wsparciem dla całej społeczności LGBT+. Nagrody te zostały utworzone przez Sarę Garret, dziennikarkę, artystkę i przedsiębiorczynię, która od przeszło dwóch dekad angażuje się w różnorodne działania mające na celu walkę z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Inauguracyjna gala wręczenia statuetek LGBT Awards odbyła się w kwietniu 2015 roku. Dwa lata później Garret otrzymała od królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego za swój wkład w propagowanie tolerancji i równości.



British LGBT Awards 2023: Znamy nominowanych

W gronie nominowanych do nagrody gwiazd znaleźli się m.in. Rod Stewart, Alison Hammond, Pink , Jenna Ortega , Emma Watson i Harry Styles , których umieszczono w kategorii Sławni Sojusznicy. O statuetkę dla Artysty Roku powalczą tacy wykonawcy, jak Anne-Marie, Lizzo, Yungblud, Becky Hill, Jessie Ware czy Rina Sawayama. Z kolei znani aktorzy Billy Porter, Emma Corrin, Luke Evans , Rebel Wilson , Emma D'Arcy i Sara Ramirez będą rywalizować w konkursie Celebryta Roku. W kategorii Dziennikarz lub Prezenter nominacje otrzymali Graham Norton, Sue Perkins, Paul O’Grady, RuPaul Andre Charles, Nick Grimshaw i Gok Wan.

Mocnym kandydatem do zdobycia nagrody za Medialny Moment Roku jest natomiast angielski komik Joe Lycett. Zwrócił on na siebie uwagę mediów, kiedy w ostrych słowach skomentował udział Davida Beckhama w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w piłce nożnej odbywających się w Katarze - kraju, którego władze słyną z prześladowania gejów i lesbijek. Lycett postawił wówczas legendarnemu piłkarzowi ultimatum. "Jeśli zakończysz współpracę z Katarem, który jest jednym z najgorszych miejsc do życia dla homoseksualistów, przeznaczę 10 tys. funtów na darowiznę dla organizacji zajmujących się wspieraniem osób LGBTQ w piłce nożnej. Jeśli tego nie zrobisz, wrzucę te pieniądze do niszczarki. Wraz z nimi zostanie zniszczona twoja reputacja jako ikony tolerancji" - powiedział komik. Choć Beckham nie zrezygnował z lukratywnej roli ambasadora mundialu, Lycett i tak przekazał wspomnianą kwotę dwóm organizacjom charytatywnym - Rainbow Laces i Sport Allies.

"Docenienie pracy tych, którzy stali ramię w ramię ze społecznością LGBT+, jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Nominowani, wśród których znalazła się ekscytująca mieszanka znanych twarzy i naszych wiernych sojuszników, wykazali się niebywałym zaangażowaniem w walkę o równość i tolerancję. Jesteśmy niesamowicie dumni z tego, że wspólnie bronimy głosu naszej społeczności" - powiedziała Garret w oświadczeniu. Uroczysta gala wręczenia statuetek British LGBT Awards odbędzie się 23 czerwca w Londynie.