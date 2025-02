Harris Dickinson: Nowy amant, który rozkochał Nicole Kidman i Hollywood

Hollywood chyba ma nowego amanta. Harris Dickinson w "Babygirl" oczarował samą Nicole Kidman, a widzowie nie mogą oderwać od niego wzroku. Sceny z filmu z jego udziałem, choćby ta, w której tańczy do wielkiego przeboju George'a Michaela "Father Figure", stały się hitem mediów społecznościowych. Czy wschodząca gwiazda z Wielkiej Brytanii podbije serca fanów na całym świecie?

Harris Dickinson. Prawie zrezygnował z aktorstwa

Choć dziś 28-latek zachwyca na wielkich ekranach, jego droga do sukcesu nie była usłana różami. W odróżnieniu od Paula Mescala czy Daisy Edgar-Jones, których życie zmieniło się z dnia na dzień po debiucie "Normalnych ludzi", gdy zapukało do nich Hollywood, Harris Dickinson stopniowo budował swoją pozycję, rola po roli, aż dotarł do Miasta Aniołów. Zaczynał od niezależnych produkcji.

Dickinson prawie zdecydował się na karierę w brytyjskiej piechocie morskiej, ale został przekonany do powrotu do teatru przez swojego trenera w RAW Academy. Zadebiutował w brytyjskiej telewizji w dramacie "Beach Rats", gdzie zwrócił na siebie uwagę odważnym i emocjonalnym występem chłopca zmagającego się ze swoją seksualnością. Zagrał też księćia Filipa w "Czarownicy 2", gdzie pierwsze skrzypce grała Angelina Jolie, ale prawdziwy przełom przyszedł nieco później.

Świat zaczął dostrzegać jego potencjał w 2021 roku. To właśnie wtedy pojawił się w "The King's Man: Pierwsza misja", co dało mu nominację do brytyjskich nagród BAFTA, a następnie zagrał w obsypanym nagrodami filmie "W trójkącie", gdzie wcielił się w modela, któremu nadał nowy wymiar wrażliwości, jak napisało Variety. Nic więc dziwnego, że jego talent i charyzmę dostrzegł również świat mody - Dickinson nawiązał współpracę z marką Prada, będąc twarzą kampanii na sezon wiosna/lato 2025.

Harris Dickinson zagrał z Nicole Kidman. Wszyscy mówią tylko o nim

Nim świat na dobre stracił głowę dla Harris Dickinsona w "Babygirl", gdzie zdołał przyćmić samą Nicole Kidman, nie byłoby go w tym miejscu, gdyby nie film z 2023 roku. Zagrał wówczas w produkcji biograficznej "Bracia ze stali", za którą nie mógł go się nachwalić portal IndieWire, stwierdzając, że "nieskończenie zaskakujący Harris Dickinson jest ciepły i błyskotliwy".

W najnowszym filmie "Babygirl" u jego boku pojawia się Nicole Kidman, a chemia między nimi rozpala widzów. Krytycy już teraz wróżą mu status jednego z najbardziej pożądanych aktorów młodego pokolenia, a fani nie mogą przestać mówić o jego magnetycznym uroku. David Rooney z The Hollywood Reporter napisał: "Niewymuszona intensywność Dickinsona sprawia, że jest on magnetyczną obecnością na ekranie".

"Babygirl" to kolejny odważny krok w błyskawicznej karierze Dickinsona, którym pokazuje swoje kolejne nieznane oblicze, a rola u boku samej Kidman tylko potwierdza jego status nowej gwiazdy. Hollywood kocha takich jak on – tajemniczych, utalentowanych i nieoczywistych. Czy Harris Dickinson stanie się nowym symbolem męskości na ekranie? Wszystko wskazuje na to, że jego czas właśnie nadszedł.

Harris Dickinson. Czy zagra słynnego Lennona?

Harris Dickinson ma za sobą intensywny okres zawodowy, ale i przed sobą. Krążą plotki o jego udziale w planowanym filmie biograficznym o The Beatles w reżyserii Sama Mendesa. Brytyjczyk miałby wcielić się w rolę Johna Lennona. Dickinson skomentował te doniesienia enigmatycznie: "To skomplikowana postać. Ciekawie byłoby ją zagrać" - cytuje Vouge.

Co więcej, obecnie Dickinson przygotowuje się do swojego debiutu reżyserskiego. Wraz z producentem Archiem Pearcem założył firmę produkcyjną Devisio Pictures, której pierwszym projektem będzie pełnometrażowy film w reżyserii Dickinsona. Zdjęcia do tego projektu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

