​Hans Zimmer skomponował... dzwonki na telefon

Jest jednym z najbardziej znanych kompozytorów muzyki filmowej. I najbardziej docenianych, o czym świadczy Oscar za muzykę do filmu "Król lew" oraz dziesięć nominacji za kompozycje do innych produkcji. Hans Zimmer, bo o nim mowa, po podboju świata kina, teraz rozpoczął podbój świata... dzwonków do telefonu. Skomponowane przez niego dżingle znalazły się w bibliotece dźwięków smartfonu chińskiej marki Oppo.

Hans Zimmer /Tommaso Boddi /Getty Images

Skomponowane przez Hansa Zimmera dzwonki na telefon znaleźć można w najnowszym modelu smartfonu chińskiej marki Oppo, Find X3 Pro. Producent sprzętu zapewnia, że użytkownik znajdzie w nim też "orkiestrę dźwięków systemowych". Wśród nowych dźwięków smartfonu są "dwa ciepłe dzwonki, delikatny alarm oraz dźwięk aktywacji telefonu czy energetyczne dźwięki powiadomień".



O skomponowanych przez siebie dźwiękach kompozytor opowiedział w materiale promocyjnym nowego smartfonu. "Wszystko jest dla mnie opowieścią. Zwykle skupiam się na tym, jak sprawić, abyśmy byli sobie bliżsi. Słyszę kolory. Chcę, aby dzwonek telefonu uchylał drzwi do jakiegoś uczucia. Cały świat radykalnie zmienił się z powodu pandemii. Fizyczne kontakty zaczynają zanikać" - powiedział Zimmer.

"Uważam, że moim obowiązkiem jako muzyka jest znalezienie sposobu na to, czym zamienić to uczucie, które przechodzi z jednego serca do serca drugiego. Jedynym sposobem na tworzenie muzyki jest łączenie nut. Nuty łączą się z muzykami, muzycy ze słuchaczami i nagle powstaje forma komunikacji, jakiej nigdy wcześniej nie było. I dokładnie to samo robią teraz telefony - łączą nas" - dodał kompozytor.

Fanów talentu Hansa Zimmera uspokajamy - nie będzie komponował tylko dzwonków, bo nie rezygnuje z tworzenia muzyki filmowej. Tylko na ten rok zaplanowano premierę trzech filmów z jego muzyką. To "Top Gun: Maverick" (premiera 2 lipca), "Diuna" (1 października) oraz "Nie czas umierać" (8 października).

