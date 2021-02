Hal Holbrook nie żyje. Legendarny aktor miał 95 lat

Amerykański aktor Hal Holbrook, niezapomniany odtwórca roli Marka Twaina w broadwayowskim spektaklu, zmarł w wieku 95 lat.

Hal Holbrook (1925-2021) /Mel Melcon/Los Angeles Times /Getty Images

Holbrook, którego kinowa widownia kojarzy z pamiętnej roli we "Wszystkich ludziach prezydenta", zmarł 23 stycznia w swoim domu w Beverly Hills.

W 2008 roku, w wieku 82 lat, Holbrook stał się najstarszym aktorem w historii Oscarów nominowanym do nagrody Akademii. Szanse na statuetkę przyniosła mu kreacja w filmie "Wszystko za życie".

Największą sławę przyniosła jednak Holbrookowi rola amerykańskiego pisarza i satyryka Marka Twaina w broadwayowskim spektaklu "Mark Twain Tonight!", która przyniosła aktorowi statuetkę Tony w 1966 roku oraz pierwszą z 10 nominacji do nagrody Emmy.

W postać Marka Twaina aktor wcielał się przez ponad 30 lat. W jednym z wywiadów przyznał, że wybrał osobę amerykańskiego pisarza po przeczytaniu kilku stron "Przygód Tomka Sawyera". Dodatkowo Twain wydał mu się ciekawą postacią do zaprezentowania w formule one-man show.



Zdjęcie Hal Holbrook jako Mark Twain / Robert W. Kelley/The LIFE Picture Collection / Getty Images

Najpierw ćwiczył swój występ w nocnych klubach Nowego Jorku, w 1959 roku zadebiutował z "Mark Twain Tonight!" na Broadwayu. W postać Marka Twaina Holbrook wcielał się na scenie ponad 2 tysiące razy.

Inną pamiętną aktorską kreacją Holbrooka pozostaje rola Abrahama Lincolna w serialu opartym na biografii prezydenta autorstwa Carla Sandburga, za którą aktor otrzymał nagrodę Emmy. Innymi telewizyjnymi kreacjami, które przyniosły Holbrookwi statuetkę Emmy, były występy w filmie "Pueblo" (jako kapitan Lloyd Bucher) oraz w serialu "The Bold Ones: The Senator".

Innymi pamiętnymi rolami Holbrooka były: kreacja w broadwayowskiej inscenizacji "Incydentu w Vichy" Arthura Millera, rola w telewizyjnym dramacie "That Certain Summer" (jedna z pierwszych ważnych postaci homoseksualisty na telewizyjnym ekranie) oraz postać Głębokiego Gardła - jednego ze źródeł w aferze Wategate w filmie "Wszyscy ludzie prezydenta".

Pozostawał aktywny zawodowo nawet po ukończeniu 90. roku życia. W 2017 roku pojawił się gościnnie w jednym odcinku serialu "Chirurdzy", mogliśmy go także oglądać w innych telewizyjnych produkcjach: "Kości" i "Hawaii Five-0".