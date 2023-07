"Gwiezdne Wojny": Spór Marka Hamilla i George'a Lucasa na planie. Poszło o miecze świetlne

Wiadomości

Od premiery filmu "Gwiezdne Wojny: Imperium kontratakuje" minęły już ponad cztery dekady. Fani wciąż chętnie wracają do jednej z najlepiej ocenianych odsłon serii, doszukując się nowych ciekawostek z planu. Jedną z nich podzielił się Mark Hamill. Aktor wyznał, że podczas nagrywania scen walk na miecze świetlne doszło do nieporozumienia pomiędzy nim i George'em Lucasem. Co było przyczyną?

Zdjęcie Mark Hamill i George Lucas / Backgrid/East News / East News