Gwiazdy nawrócone przez Boga

Gwiazdy, artyści, politycy, celebryci. Mieli wszystko, o czym marzą zwykli ludzie. Władzę, sławę, pieniądze oraz uwielbienie tłumów. Mimo to nie potrafili zaznać szczęścia i spełnienia. Teraz zgodnie przyznają, że dopiero wiara nadała ich życiu prawdziwy sens.

Dorota Chotecka i Radosław Pazura: Los ciężko ich doświadczył

Powody ich nawrócenia są tak różne, jak życiowa droga i doświadczenia. Uzależnienia, choroba lub traumatyczny wypadek. Czasem jest ono wynikiem głębokiej refleksji, która przychodzi wraz z wiekiem.

Modlitwa jak terapia

Anthony Hopkins, genialny brytyjski aktor, przez wiele lat był ateistą i borykał się z uzależnieniem od alkoholu. - To było jak opętanie przez demona. Nie mogłem przestać - przyznaje.

Były lata 70., kiedy zdecydował się na udział w terapii Anonimowych Alkoholików. - Znalazłem się na drodze ku autodestrukcji - tak wspomina tamten czas.

Wszystko zmieniło się, gdy po jednym ze spotkań AA usłyszał od pewnej kobiety: - Dlaczego nie zaufasz Bogu? To był, jak mówi, milowy krok w jego życiu. - Znalazłem ukojenie w modlitwie i zrozumiałem, że muszę gonić jedynie za tym, kim chciałbym być, ale żyjąc tak, jakby to się działo już teraz - tłumaczy 81-letni aktor.

Chuck Norris, hollywoodzki gwiazdor, "Strażnik Teksasu" i mistrz sztuk walki, nawrócił się za sprawą żony.

- Czytała mi Biblię i usłyszałem głos Ducha Świętego: "Chuck, najwyższy czas, byś do mnie wrócił". Wkrótce Norris założył szkołę sztuk walki dla biednych dzieci.

Chuck Norris

Podobne doświadczenia ma piosenkarz Krzysztof Krawczyk. Członek legendarnego zespołu Trubadurzy, dziś wokalista, wychowywał się w rodzinie katolickiej. Jednak gdy jako 16-latek stracił ojca, zwątpił w istnienie Boga.



- Przez 20 lat żyłem w duchowej ciemności. Bez wiary. I myślałem, że tak mi jest dobrze - wyznał w jednym z wywiadów.

Zachwycony życiem w Stanach, tak różnym od siermiężnego PRL-u, imprezował i nie stronił od używek. Aż spotkał Ewę, swoją przyszłą żonę. - To było w Chicago. Zaprowadziła mnie za rękę do kościoła św. Jacka. Wszedłem tam bez entuzjazmu, z grzeczności, a wyszedłem odmieniony.

Artysta przyznaje, że to Opatrzność ocaliła go z wypadku samochodowego i pomogła wyzwolić się z lekomanii. - Najważniejsza jest rozmowa z Bogiem. Ja prowadzę ją codziennie - mówi Krzysztof Krawczyk.

Inne świadectwo swojego nawrócenia daje aktorskie małżeństwo Dorota Chotecka i Radosław Pazura. W 2003 roku aktor uległ wypadkowi samochodowemu. Kierowca, Waldemar Goszcz (znany aktor i model), zginął na miejscu, a on był w bardzo ciężkim stanie. Przy jego łóżku czuwała ukochana Dorota.

- Po ludzku wydawało się, że nie ma szans na uratowanie Radka, ale zaczęłam się żarliwie modlić - opowiada.

Zdarzył się cud, na który lekarze nie dawali żadnych szans. - To była łaska. Zostałem uratowany, bym przyjrzał się sobie i znalazł czas na to, by się zmienić - wyznał Radosław Pazura. Para po latach życia w wolnym związku wzięła ślub kościelny i doczekała się upragnionego dziecka.



Zawierzyli Jezusowi

Frytka - kontrowersyjna uczestniczka "Big Brothera", po latach show-biznesowego blichtru, postanowiła zmienić swoje życie.



- Oddałam je Jezusowi. Narkotyki i melanże przestały mnie nagle interesować. Chcę iść za Chrystusem. Moją misją jest głośno mówić o Bogu, nawróceniu i Jezusie Chrystusie - deklaruje Maja Frykowska-Brzezińska, dawna skandalistka.

Swoją relację z Bogiem odnowił też reżyser Patryk Vega.

- Byłem uzależniony od alkoholu i narkotyków. W końcu trafiłem do Kościoła. Często w życiu dzieje się coś, co zmienia wektor naszej podróży i zaczynamy iść w drugą stronę. Nie stałem się świętym, bo dalej upadam, ale kiedy rano wstaję, wiem już, w jakim iść kierunku - mówi twórca "Pitbulla" i "Kobiet mafii".

- Pan Jezus przytulił w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebowałem. Wiara mi pomogła, dlatego dziś modlę się codziennie - dodaje.



Patryk Vega