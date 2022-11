Nagrania do programu "American Valor: A Salute to Our Heroes" zostały zrealizowane 5 listopada w jednym z waszyngtońskich hoteli. Na planie pojawiły się hollywoodzkie gwiazdy, które podzieliły się historiami amerykańskich bohaterów wojennych. W nagraniach do programu wzięli udział m.in. Bradley Cooper , Tom Cruise , Edward Norton , Sarah Paulson , Chris Pine , Chris Pratt i H Hilary Swank . Poprowadził go nominowany do nagrody Emmy Rob Riggle , aktor telewizyjny i filmowy, który w przeszłości służył w Marine Corps.

Spodziewane jest, że program "American Valor: A Salute to Our Heroes" obejrzany zostanie w blisko 100 milionach amerykańskich domów. "To dla nas wielki zaszczyt móc przedstawić te opowieści Amerykanom w całym kraju. Zostały one zebrane z naszej wspólnej historii i są przypomnieniem tego, co łączy nas wszystkich jako Amerykanów" - przybliża ideę programu jego producent, Tim Holbert.



Zebrane na potrzeby programu opowieści sięgają II wojny światowej. Jednym z jego bohaterów będzie 104-letni obecnie Frank Emond, który każdego roku bije rekord Guinnessa w kategorii najstarszy dyrygent orkiestry wojskowej. Emond to jeden z żołnierzy ocalałych z japońskiego ataku na Pearl Harbor.

Jak informuje portal "Variety", jedną z bohaterek programu będzie poległa na polu walki porucznik Emily J.T. Perez. Ta pierwsza kobieta dowodząca oddziałem akademii wojskowej w West Point i pierwsza afroamerykańska oficer, która zginęła w walce. W nagraniach programu wzięli udział jej rodzice. Program ku czci amerykańskich bohaterów pokażą stacje ABC, CBS, NBC, Fox oraz CW.