Gwiazdy hollywoodzkiego kina kręcą film we Wrocławiu

John Malkovich i Jason Isaacs we Wrocławiu

Film "A Winter’s Journey" powstaje na podstawie cyklu pieśni "Podróż zimowa" Franza Schuberta.



"To przepiękna muzyka i moja żona, która jest reżyserką tego filmu, się w niej zakochała 3 lata temu. Uważała, że trzeba z tego zrobić film. I to robimy. Zdecydowaliśmy się robić kombinację prawdziwych aktorów z animacją. Pracujemy z naszymi bliskimi przyjaciółmi z Breakthru Films, którzy są tutaj znani w Polsce i na całym świecie z filmu Loving Vincent. To jest kombinacja tych genialnych aktorów i fantastycznych zdjęć razem z animacją" - mówi Jörg Tittel, producent filmu "A Winter’s Journey".

Reklama

"Aktorów nakładamy na animację i potem jeszcze raz na na trójwymiarowy komputerowe otoczenie. Ale też dużo scen jest kręconych w prawdziwych budowanych miejscach. Na przykład mamy tutaj całe miasteczko w CTA. Jest przepiękne. I potem aktorzy, ta część cyfrowa, ale też ręcznie malowane obrazy są kombinowane razem. I w końcu to wygląda jak seria obrazów animowanych z XIX wieku" - dodaje producent.

Zdjęcie "Tacy goście są od wczoraj w naszej siedzibie" - takie zdjęcie pojawiło się na oficjalnym profilu Centrum Technologii Audiowizualnych na Facebooku / materiały prasowe

Dlaczego Wrocław?

"Po pierwsze Breakthru Films już kręcili tutaj film. Po drugie Wrocław też jest oczywiście miastem, które tak jak nasz film jest kombinacją kultur i historii. Nasz film też jest międzynarodowy. A tych fantastycznych murach czuje się Hasa czy Cybulskiego i innych, którzy tutaj robili wiele genialnych filmów. Po prostu czujemy się tutaj jak w domu" - tłumaczy Jörg Tittel.

"A Winter’s Journey": Marcin Czarnik w roli głównej

"'A Winter’s Journey' oparte zostanie na dziele Franza Schuberta’a 'Podróż zimowa' ('Winterreise') z 1827 r. - jednym z najbardziej znanych i najczęściej wykonywanych cyklu 24 klasycznych pieśni, napisanych do poezji Wilhelma Müllera. Akcja filmu rozgrywać się będzie w Bawarii w 1812 r. i opowiadać będzie o zakochanym wędrownym poecie, który podejmuje się niebezpiecznej wyprawy przez ośnieżone góry" - można przeczytać na stronie Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.



Film to historia poety. Zakochuje się on w pewnej dziewczynie, ale zostaje wyrzucony z miasteczka. Idzie potem na epicki spacer. "To romantyczna, ale też czarna, przepiękna historia" - podkreśla producent.



Rolę poety gra znakomity polski aktor filmowy i teatralny Marcin Czarnik ("Eastern", "Mistrz", "Lokatorka", "Wiedźmin", "Tajemnica zawodowa", "Artyści", "Otwórz oczy", "Wesele").



Zdjęcie Marcin Czarnik na planie filmu "Mistrz" / AKPA

Zobacz też:

"E.T.": Najsympatyczniejszy kosmita w historii kina ma już 40 lat

Marvel pracuje nad tajemniczym filmem. To odpowiedź na produkcje DC?

Judy Garland: Tragiczne życie legendy Hollywood