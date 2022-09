Gwiazdy wspierają Ukrainę

Gdy 24 lutego z rozkazu Władimira Putina rosyjska armia zaatakowała Ukrainę, świat wstrzymał oddech. Od tego czasu głos w sprawie wojny zabrało dużo postaci ze świata show-biznesu. Część z nich postanowiło wesprzeć walczącą Ukrainę w bardzo konkretny sposób. Gwiazdy show-biznesu nie tylko przekazują pieniądze, ale również działają jako wolontariusze. Niedawno do ogarniętego wojną kraju przyjechała Jessica Chastain. Wcześniej przebywał tam m.in. Seam Penn.

Nazwisko cenionego aktora i reżysera znalazło się na liście obywateli USA z zakazem wjazdu do Rosji. Od początku konfliktu w Ukrainie Sean Penn jest adwokatem narodu ukraińskiego. Aktor wielokrotnie apelował o pomoc, zarówno tę humanitarną, w którą sam się angażuje, jak i militarną. Ten sam apel powtórzył w wywiadzie z komentatorem Fox News, Seanem Hannitym. Dziś Ukraina przestała być dla niego jedynie filmowym tematem, stała się symbolem i wzorem do naśladowania, co bardzo mocno podkreślił w rozmowie. Przypomnijmy, że Sean Penn nie po raz pierwszy odwiedzał Ukrainę w związku z realizacją filmu dokumentalnego. Już w listopadzie 2021 roku przebywał w Ukrainie i prowadził rozmowy z żołnierzami.

Sean Penn rozważał dołączenie do walki zbrojnej

Sean Penn i Ben Stiller z zakazem wjazdu

Zdjęcie Ben Stiller spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim / @zelenskiy_official / Instagram

Niedawno Kreml opublikował kolejną listę osób, które otrzymały zakaz wjazdu do Rosji. Jak informuje Ukrinform, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej stwierdziło, że powstała w odpowiedzi na sankcje Waszyngtonu. Jednocześnie resort polityki zagranicznej deklaruje: "Wrogie działania władz amerykańskich, które w dalszym ciągu prowadzą rusofobiczny kurs, niszczą więzi dwustronne i podżegają do konfrontacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, są i nadal będą spotykały się z decydującą odmową ".

Obok Seana Penna na liście znalazł się również inny aktor, Ben Stiller. Amerykański gwiazdor na początku czerwca przyjechał na granicę polsko-ukraińską, gdzie jako ambasador dobrej woli UNHCR (Agencja ONZ ds. Uchodźców) spotkał się z uchodźcami zmuszonymi do ucieczki z Ukrainy po inwazji Rosji. Stamtąd pojechał do Lwowa, a następnie do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, odwiedził też Irpień i Makarów.

