Gwiazdy filmu rywalizowały ze sobą? Aktorka wspomina pracę na planie

Akcja filmu rozgrywa się w żeńskim oddziale szpitala psychiatrycznego. Moss wcieliła się w nastolatkę ze schizofrenią, która dodatkowo cierpi z powodu poważnych poparzeń. W chwili rozpoczęcia zdjęć do filmu aktorka miała piętnaście lat.

"Przerwana lekcja muzyki": Dwa obozy na planie

"Były dwa obozy: Winony Ryder i Angeliny Jolie. Funkcjonowały poza kamerą, ale wywodziły się z tego, w czym występowałyśmy" - wspominała. "Byłam w obozie Winony Ryder. Grupa Angeliny Jolie była cool. Byłam nią onieśmielona. Nawet nie myślałam, że tam się znajdę".

