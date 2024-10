Gwiazdorski hit Tima Burtona na VOD? Kiedy zobaczymy go w naszych domach?

"Beetlejuice Beetlejuice": o czym jest film? kto wystąpił?

Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi.

"Fabuła, jak przystało na Burtona, jest dość mocno splątana i surrealistyczna, a klucz do niej stanowi znane jeszcze z pierwszej części hasło wywołujące tytułowego bohatera. Ta 'magiczna' formułka sprawia też najwyraźniej ogromną frajdę samemu reżyserowi, bo to właśnie wizja zaświatów stanowi moment, kiedy Burton może na dobre puścić wodze fantazji i dziecięcy wręcz entuzjazm. Mrok, czarny humor, przerysowanie ujęte w niesztampowe kształty i kolorystykę. Wszystko to, co tak dobrze znamy z filmów amerykańskiego twórcy, znalazło się i tutaj" - pisał w recenzji Kuba Armata.

W filmie Tima Burtona występują: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci i Willem Dafoe.

"Beetlejuice Beetlejuice": kiedy nowy film Tima Burtona na VOD?

"Beetlejuice Beetlejuice" trafił do kin na całym świecie na początku września. Film będzie można kupić lub wypożyczyć na VOD już od 8 października. Zaledwie miesiąc po premierze nowej produkcji Burtona w kinach. Wydanie "Beetlejuice Beetlejuice" na 4K UHD, Blu-ray i DVD ma nastąpić 19 listopada.

