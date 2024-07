Gwiazdorska obsada w nowym filmie włoskiego twórcy. Będzie kolejny hit?

Luca Guadagnino pracuje nad kolejnym filmem. W obsadzie wiele gwiazd

Guadagnino jest jednym z najbardziej znanych współczesnych twórców. To on odpowiada za "Tamte dni, tamte noce", otwierające Timothée’mu Chalamet drogę do kariery, czy za film "Challengers" (2024) przedstawiający emocjonujące rywalizacje na korcie tenisowym.

Wczoraj świat obiegła fotografia przedstawiająca ekipę pracującą nad jego najnowszym dziełem, utrzymanym w klimacie dreszczowca - "After the Hunt".

Do obsady dołączyło mnóstwo światowej sławy gwiazd, m.in. Julia Roberts, Chloë Sevigny, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Lio Meheil, Ariyan Kassam oraz Will Price.

"After the Hunt": O czym opowie film?

Fabuła ma opowiadać o środowisku akademickim. Główną bohaterką thrillera będzie profesorka uniwersytecka (Julia Roberts), która skrywa mroczną historię. Gdy jedna ze studentek wniesie oskarżenie wobec osoby z grona pedagogicznego, kobieta stanie na życiowym rozdrożu, obawiając się, że jej sekret również ujrzy światło dzienne.

Za scenariusz odpowiada Nora Garrett. Premiera filmu wstępnie zapowiedziana została na rok 2025.

