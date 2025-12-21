Nowy film Martina Scorsese to same znane nazwiska

Martin Scorsese realizuje nowy film. "What Happens at Night" będzie ekranizacją powieści Petera Camerona i opowie o amerykańskiej parze, która pojawia się w małym europejskim miasteczku, by adoptować dziecko. Z czasem sprawa jednak się skomplikuje.

Za scenariusz odpowiada Patrick Marber, autor "Notatek o skandalu" i "Krytyka". Na ekranie zobaczymy laureatów Oscarów - Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio. Teraz dowiedzieliśmy się, że towarzyszyć im będzie rozchwytywany duński aktor - Mads Mikkelsen.

Na ten moment nie wiemy, w kogo dokładnie wcieli się aktor. W swoim dorobku ma już wiele uznanych ról. Przypomnijmy, że pojawił się m.in. w "Casino Royale", "Hannibalu", "Na rauszu", "Polarze", "Fantastycznych zwierzętach" czy "Doktorze Strange". W ostatnim czasie oglądaliśmy go w "Ostatnim wikingu", "Bękarcie" czy "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia".

Martin Scorsese nie zwalnia tempa

83-letnia legenda Hollywood, Martin Scorsese, realizuje "What Happens at Night" tuż po "Czasie krwawego księżyca". Nowy film zapowiedziany jest na 2027 rok. Równocześnie z nim Scorsese kręci również "Roosevelta" i "The Wager".

