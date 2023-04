Gwiazdor "Babe, świnka z klasą" uratował prosię, które miało trafić do rzeźni

James Cromwell znów udowodnił, że los zwierząt nie jest mu obcy. O jego geście poinformowała właśnie organizacja PETA, z którą gwiazdor współpracuje od lat. Aktor pomógł ocalić prosię, które wypadło z ciężarówki jadącej do ubojni. Uratowanemu zwierzęciu nadał imię Babe, co jest nawiązaniem do słynnego filmu „Babe, świnka z klasą”, w którym zagrał główną rolę. Zwierzę trafiło do ośrodka Indraloka Animal Sanctuary w Pensylwanii.

Zdjęcie James Cromwell / Jason Merritt/Getty Images for Humane Society / Getty Images