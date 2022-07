Wszystko zaczęło się pod koniec maja od wpisu Cassandry Ridder, matki 12-letniego Brody'ego. Na facebookowej grupie dla rodziców umieściła ona post o tym, jak to koledzy syna z klasy odmówili wpisania się do jego szkolnej książki pamiątkowej, co wprawiło chłopca w rozpacz. "Mój biedny syn (...) Do jego książki wpisało się tylko dwóch nauczycieli i dwóch uczniów, pomimo tego, że Brody prosił o to wszystkie dzieci (...). Moje serce jest złamane. Nauczcie swoje dzieci dobroci" - napisała wówczas mama Brody'ego. Dodała też, że chłopiec często był poniżany i wyśmiewany przez innych uczniów.

Na post zareagowało wielu ludzi, w tym właśnie Paul Rudd . Jak informuje internetowy serwis magazynu "Today", aktor skontaktował się z chłopcem za pośrednictwem aplikacji do rozmów wideo FaceTime, żeby go pocieszyć. Rozmowa nie trwała długo, ponieważ 12-latek najpierw nie rozpoznał gwiazdora, a później, gdy już zrozumiał, kto się do niego odezwał, po prostu nie mógł uwierzyć w to, co go spotkało.

Od tego czasu Rudd i Brody regularnie wymieniają wiadomości tekstowe. Aktor przesłał też nastolatkowi odręcznie napisany list. "Wspaniale było z tobą pogawędzić tamtego dnia. Ważne, byś pamiętał, że nawet gdy życie jest trudne, z czasem wszystko staje się lepsze. (...) Jest wielu ludzi, którzy cię kochają i uważają, że jesteś najfajniejszym dzieciakiem, jaki istnieje. Jestem jednym z tych ludzi! Nie mogę się doczekać, by zobaczyć te wszystkie niesamowite rzeczy, których zamierzasz dokonać" - napisał. Do listu Rudd dołączył hełm filmowego Ant-Mana z dedykacją: "Dla mojego dobrego przyjaciela Brody'ego, gdy bierze świat w posiadanie".

Postawa Paula Rudda sprawiła, że sytuacja 12-latka diametralnie się zmieniła. Jego mama w wywiadach dla "Today" i "The Washington Post" zauważyła, że Brody - wcześniej szykanowany, a w najlepszym razie ignorowany przez rówieśników - teraz jest wręcz "zalewany miłością i wsparciem" przez uczniów z jego klasy i szkoły, chcą się z nim kolegować nawet dzieci ze starszych klas. "Brody jest teraz w siódmym niebie" - podsumowała Cassandra Ridder.