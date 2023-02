Wątpliwości Lumley sięgają dalej, do ogólnej idei nagród. "Czytałam o Oscarach i zdałam sobie sprawę, że aby choć dostać się na skróconą listę kandydatów do ostatecznej nominacji, musisz lobbować ludzi, obiecywać im różne rzeczy, chadzać na lunche. Wygrywają gwiazdy, które się do tego nadają. Które bywają wystrojone, by się przypodobać, by uwieść innych. Nie jestem co do tego przekonana" - kończy aktorka.

