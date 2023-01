Nagrody aktorskie bez podziału na płeć? Sam Mendes jest za

Podczas niedawnej rozmowy ze stacją BBC Sam Mendes został zapytany o to, co sądzi o apelu Emmy Corrin ("The Crown"), która zaproponowała, by zrezygnować z podziału na płci podczas przyznawania nagród za kreacje aktorskie.



Sam Mendes popiera nagrody aktorskie bez podziału na płeć

"Totalnie z nią sympatyzuję. Myślę też, że finalnie jest to nieuniknione. Moim zdaniem w takim kierunku zdążamy i jest to całkowicie uzasadnione" - stwierdził w odpowiedzi reżyser "American Beauty" i "1917" .



Reklama

Wyjaśnił też, dlaczego można zrezygnować z dotychczasowego podziału. "Nagrody bywają oceniane jako wskazanie drogi dla całego przemysłu, ale prawda jest taka, że to tylko telewizyjny program. Nagrody są po to, by promować filmy. Jeśli jakiś film zdobędzie nagrodę, z większym prawdopodobieństwem pójdę zobaczyć go w kinie. I o to w tym chodzi. Nie chodzi o ludzi, nie chodzi o artyzm, chodzi o sprzedanie filmu" - wyjaśnił Mendes.

Debatę o wprowadzeniu neutralnych płciowo nagród aktorskich rozpoczęła gwiazda serialu "The Crown" Emma Corrin, która identyfikuje się osoba niebinarna, a mimo to otrzymuje nominacje w kategorii dla najlepszej aktorki.



"Mam nadzieję, że w przyszłości tak się właśnie stanie. W tej chwili kategorie nie są wystarczająco inkluzywne. To dla mnie trudne, gdy próbuję sobie wytłumaczyć, dlaczego jako osoba niebinarna otrzymuję nominacje w kategorii żeńskiej. Musimy aż tak szczegółowo określać czy jesteśmy nominowani za rolę męską czy żeńską?" - dopytywała Corrin.