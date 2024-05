Gwiazda kultowego filmu w Polsce! Greg Sestero pokaże nam "The Room"

Dla Sestero będzie to pierwsza wizyta w naszym kraju. Aktor weźmie udział w serii pokazów "The Room", po których spotka się z publicznością i odpowie na nurtujące ją pytania.

Przez dwie dekady Sestero pracowicie odcinał się od nazywanego najgorszym filmem w dziejach ludzkości opus magnum Tommy’ego Wiseau. Napisał książkę "The Disaster Artist", w której zdradził absurdalne kulisy powstania dzieła oraz niuanse współpracy z reżyserem. Ta została zekranizowana jako znacznie lepszy od „The Room”, nominowany do Oscara film w gwiazdorskiej obsadzie i w reżyserii Jamesa Franco.

Wideo