Gwiazda "Kill Billa" w remake'u "Nocy żywych trupów"

Jak donosi portal "Bloody Disgusting", specjalizujące się w niskobudżetowych produkcjach studio CineTel Films wyprodukuje remake klasycznego filmu grozy "Noc żywych trupów". W roli głównej wystąpi w nim znana z filmu "Kill Bill" Vivica A. Fox.

Vivica A. Fox zagra główną rolę w nowej "Nocy żywych trupów" /Albert L. Ortega /Getty Images

Dla studia CineTel Films nie będzie to pierwszy remake klasycznego filmu grozy. Zrealizowało ono już nową wersję "Horroru Amityville" oraz remake skandalizującego filmu Meira Zarchiego "Pluję na twój grób". Tym razem nowej wersji doczeka się rewolucyjny dla kina grozy film George'a A. Romero, nakręcona w 1968 roku "Noc żywych trupów".

Reklama

W obliczu światowego kataklizmu, z powodu którego martwi wracają do życia jako zombie, mała grupa ocalałych ludzi walczy o życie z błąkającymi się zombiakami, których jedynym celem jest zjedzenie ich i zamienienie w żywe trupy - czytamy w opisie powstającego filmu, który mógłby pasować nie tylko do remake'u "Nocy żywych trupów", ale i do każdego innego filmu poświęconego tematyce zombie.

Biorąc pod uwagę poprzednie dokonania studia CineTel Films oraz grafikę promującą powstający remake, należy liczyć się z tym, że w efekcie powstanie kino klasy C próbujące zdobyć zainteresowanie widza poprzez nawiązania do klasycznego filmu. To idealny tytuł do użycia w takim właśnie celu. Film Romero dostępny jest w Ameryce w domenie publicznej, co oznacza, że można z niego korzystać bez ograniczeń, bo nie jest objęty prawem autorskim.

Film z Vivicą A. Fox w roli głównej nie będzie pierwszym remakiem dzieła Romero. Najsłynniejszy w 1990 roku nakręcił specjalista od krwawych efektów specjalnych Tom Savini. W późniejszych latach powstało kilka innych niskobudżetowych remaków. Twórca "Nocy żywych trupów" nakręcił też kilka jej kontynuacji. Były to filmy "Świt żywych trupów", "Dzień żywych trupów", "Ziemia żywych trupów", "Diary of the Dead: Kroniki żywych trupów" oraz "Survival of the Dead".