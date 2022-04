Gwen Stefani: Romans z Bradem Pittem?

Gwen Stefani w najnowszym wywiadzie zdradziła, że przed laty brała udział w przesłuchaniu do głównej roli w głośnej komedii sensacyjnej "Mr. & Mrs. Smith". Jak twierdzi, była bardzo blisko otrzymania angażu, ale finalnie wybrano Angelinę Jolie, co było początkiem romansu tej aktorki z Bradem Pittem. "To mogła być zupełnie inna historia" - zażartowała gwiazda muzyki.

Gwen Stefani /Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images