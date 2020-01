Greta Gerwig doprowadziła Quentina Tarantino do łez

Podczas ceremonii rozpoczynającej 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Palm Springs Greta Gerwig wręczyła nagrodę dla reżysera roku Quentinowi Tarantino. I niemal doprowadziła go do łez. Wszystko za sprawą emocjonalnej przemowy, którą wygłosiła na scenie.

Greta Gerwig wręcza Quentinowi Tarantino nagrodę na festiwalu w Palm Springs /Rich Fury /Getty Images

Festiwal rozpoczął się we czwartek. I to tego dnia Gerwig wręczyła nagrodę dla reżysera roku Quentinowi Tarantino. Podkreśliła przy tym niebagatelny wpływ, jaki twórczość tego artysty miała na jej filmy. Reżyserka "Lady Bird" i "Małych kobietek" wspomniała czasy swojej młodości, gdy wpatrywała się w wypożyczalni kaset wideo w okładkę "Pulp Fiction". Wyznała też, że to właśnie dzieła Tarantino skłoniły ją do tego, by własne filmy kręcić na taśmie filmowej, zamiast w wersji cyfrowej.

Reklama

"Quentin Tarantino kręci filmy w taki sposób, jak gdyby były w stanie uratować świat" - powiedziała Gerwig w swojej sześciominutowej przemowie. "Filmy mogą zabić Hitlera, uwolnić niewolników, podarować Sharon Tate jeszcze jedno lato. Robi filmy tak, jakby były wielką sztuką, którą są, a zarazem jakby były popularną rozrywką, czym też są. Potrafią przekazywać głębokie prawdy największym tłumom. Mają brawurę biorącą się z przekonania, że wszyscy będziemy dzięki nim lepsi" - dodała.

Jej słowa wyraźnie poruszyły Tarantino. Odbierając statuetkę, miał łzy w oczach. "Dziękuję. Mój Boże, bardzo dziękuję! Gdy ktoś chce coś o mnie powiedzieć, zwykle żartuję i radzę mu, żeby mówił tak, jakbym nie żył. Nigdy im się to jeszcze nie udało. A tobie tak" - powiedział do Gerwig.

Tarantino został nagrodzony za film "Pewnego razu w Hollywood". W sumie zostało rozdanych dwanaście nagród. Trafiły m.in. do Cynthii Erivo za przełomową rolę w filmie "Harriet", Jennifer Lopez za rolę w filmie "Ślicznotki", Laury Dern za całokształt kariery oraz do reżysera "Irlandczyka" Martina Scorsese. Pozostali nagrodzeni to Joaquin Phoenix, Antonio Banderas, Zack Gottsagen, Jamie Foxx, Charlize Theron, Adam Driver oraz Renee Zellweger.