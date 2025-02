Grał u boku największych gwiazd Hollywood. Nie żyje Julian Holloway

Oprac.: Martyna Janasik Wiadomości

Fani filmowych emocji pokochali go za rolę w komediowej serii "Cała naprzód". Zaznaczył swoje miejsce w Hollywood występując również u boku Johnny'ego Deppa i Jima Carrey'a. Niestety dotarły do nas smutne wieści o śmierci aktora. Julian Holloway zmarł w wieku 80 lat. Nie wielu wie, że to on był ojcem Sophie Dahl.

Zdjęcie Julian Holloway / TPLP/Getty Images / Getty Images