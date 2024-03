Gorący marzec w Disney+! Koncert Taylor Swift i oscarowy faworyt

"Nadzwyczajna", premiera drugiego sezonu: 6 marca

Pierwszy sezon zakończył się intrygująco, więc w drugim na fanów produkcji czeka kilka interesujących wątków. Jak głosi oficjalny opis: "Jen w końcu zapisuje się do kliniki i jest zdeterminowana, by poważnie potraktować swoją podróż w poszukiwaniu mocy. Carrie i Kash nadal mieszkają razem i próbują się wykazać większą dojrzałością i zachowywać z godnością, ale uczą się na własnej skórze, że całkowite zerwanie relacji może być jedynie mitem".

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR (TAYLOR'S VERSION), premiera: 15 marca

15 marca na Disney+ trafi film koncertowy z "bijącej światowe rekordy trasy koncertowej Taylor Swift dostępny po raz pierwszy w całości, w tym utwór "cardigan" i cztery dodatkowe utwory akustyczne". Fani amerykańskiej piosenkarki mogą zacierać ręce!

Reklama

"X-MEN ‘97", premiera: 20 marca

Dwa odcinki zostaną udostępnione 20 marca, kolejne będą trafiać na platformę Disney+ co tydzień

"Nawiązujący klimatem do lat 90. serial "X-Men '97" ukazuje losy grupy mutantów, korzystających ze swoich niezwykłych umiejętności, by bronić świata, który ich nienawidzi. Bohaterowie muszą wspólnie zmierzyć się z nowymi zagrożeniami, jakie niesie niepewna przyszłość" - dowiadujemy się z opisu produkcji.

"Buntowniczka Nell", premiera: 29 marca

Dostępne wszystkie odcinki

O czym opowiada serial? "Anglia, rok 1705: Nell Jackson wraca z wojny do swojej rodziny w Tottenham. Wspierana przez odważnego skrzata Billy'ego Blinda, który daje jej supermoce bojowe, Nell staje do walki z zastraszającym synem miejscowego właściciela ziemskiego, Thomasem Blanchefordem. Zmuszona do ucieczki z siostrami Roxy i George, Nell zostaje rozbójniczką. Gdy rozchodzą się wieści o niezwykłej mocy Nell, przyciąga ona uwagę złowrogiego hrabiego Poyntona, knującego magiczny spisek przeciwko królowej Anglii".

Zdjęcie "Nadzwyczajna" / Disney+

Zobacz też:

Krytycy mówią o arcydziele, a widzowie? Opinie są jednoznaczne