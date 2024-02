Oscarowy hit w końcu na VOD. Znamy datę premiery

"Biedne istoty": Opis filmu

"Biedne istoty" to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia.

W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

Reklama

"Biedne istoty": Drugi Oscar dla Emmy Stone?

Zdjęcie Emma Stone i Mark Ruffalo w scenie z filmu "Biedne istoty" / materiały prasowe

Obraz zachwycił na festiwalach, ale też wzbudza kontrowersje zw względu na niesamowite sceny. "Kiedy wydawało się, że wszystko w kinie już było i trudno jeszcze czymkolwiek zaskoczyć, wchodzi on, cały na biało. Yorgos Lanthimos. Grecki reżyser, który niezależnie od tego czy filmy kręcił w swojej ojczyźnie, czy robi to poza jej granicami dla amerykańskiego studia, z oryginalności oraz wybitnie nieszablonowego myślenia uczynił swój znak rozpoznawczy. Najnowszym tego dowodem "Biedne istoty". Film porwał wenecką publiczność, która zgotowała mu ponad dziesięciominutową owację na stojąco, głośno skandując imię reżysera" - pisał w swej recenzji dla Interii Kuba Armata.



Krytycy szczególnie zwracają uwagę na główną rolę. Emma Stone zdecydowane zaliczyła w filmie Lanthimosa występ życia. "Ta rola, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, z pewnością należała do jednego z większych wyzwań w dotychczasowej karierze aktorki. Czyżby szykował się kolejny Oscar w dorobku Stone? Niewykluczone!" - pisał Kuba Armata. To już drugie spotkanie Emmy Stone z greckim twórcą. Wcześniej pracowała z nim przy filmie "Faworyta" - za tę kreację otrzymała nominację do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.

"Biedne istoty": Kiedy premiera VOD?

10 marca odbędzie się gala rozdania Oscarów. Wtedy dowiemy się które z jedenastu nominacji dla "Biednych istot" zamienią się w statuetkę. Już teraz wiemy jednak, kiedy film Lanthimosa trafi do streamingu. "Bidne istoty" będą dostępne w polskiej ofercie Disney+ od 27 marca.