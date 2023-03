"Godziny szczytu 4": Powstanie nowa część kultowej serii?

"Właśnie w tej chwili rozmawiamy o 'Godzinach szczytu 4'" - mówił Jackie Chan podczas niedawnego festiwalu filmowego Red Sea International. Dodał też, że wkrótce spotyka się z reżyserem tego filmu, by wspólnie pracować nad scenariuszem. Gwiazdor kina z Hongkongu nie podał jednak żadnych dodatkowych informacji na ten temat.

"Godziny szczytu 4": Chris Tucker i Jackie Chan chcą zagrać

Spekulacje na ten temat nabrały właśnie na sile za sprawą wywiadu, jakiego Chris Tucker udzielił w programie radiowym "Audacy’s V-103". Aktor promował film "Air" wyreżyserowany przez Bena Afflecka , ale wspomniał też o czwartej części "Godzin szczytu". "W najbliższym czasie zobaczycie wiele dobrego. Rzeczy na zupełnie nowym poziomie. Jestem nimi podekscytowany. Nie będzie to coś, do czego jesteście przyzwyczajeni. 'Godziny szczytu 4' to coś, w czym bez dwóch zdań chciałbym zagrać, bo uwielbiam pracować z Jackiem. Ale mam też inne nowe projekty, które na pewno pokochacie. Jestem nimi podjarany" - powiedział.

Głównym problemem w powstaniu czwartej części "Godzin szczytu" jest dotychczasowy reżyser serii, Brett Ratner . W ostatnich latach został on oskarżony przez wiele kobiet o niewłaściwe zachowanie i molestowanie. Z tego powodu studio Warner Bros. zerwało z nim wszelkie kontakty. Również dlatego nie nakręcono ostatecznie "Godzin szczytu 4" w 2018 roku, kiedy to Tucker po raz ostatni zapewniał, że film jest coraz bliższy powstania.

Póki co Chrisa Tuckera od 5 kwietnia będzie można oglądać w sportowym filmie "Air". Wyreżyserowany przez Bena Afflecka film opowiada prawdziwą historię producenta butów, który doprowadził do podpisania umowy pomiędzy mało znaną firmą odzieżową Nike a Michaelem Jordanem. W rolach głównych występują tu Affleck, Matt Damon , Jason Bateman i Viola Davis .