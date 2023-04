Godzilla i Kong znowu razem w jednym filmie. Jest zapowiedź!

"Godzilla vs. Kong": Kinowy hit!

Adam Wingard siedem lat po nakręceniu "Gościa" zrealizował film "Godzilla vs. Kong" . Ta nakręcona w 2021 roku produkcja pomogła przekonać widzów do tego, że po szczycie pandemii COVID-19 warto wracać do kin. Ostatecznie w kinach na całym świecie zarobiła 468 milionów dolarów, co robi szczególne wrażenie, jeśli wziąć pod uwagę, że trafiła jednocześnie na platformę streamingową HBO Max. Sukces tego filmu sprawił, że Wingard był naturalnym kandydatem do stworzenia kontynuacji.

Szczegóły fabuły filmu są owiane tajemnicą, jednak nikogo nie zaskoczy, jeśli - zgodnie z tytułem "Godzilla x Kong: The New Empire" - na ekranie zobaczymy kolejne epickie starcie Godzilli i Konga. Wiadomo, że w kontynuacji pojawi się część obsady z poprzedniej części.

"Godzilla x Kong: The New Empire": Zapowiedź kontynuacji

Niedawno do sieci trafiła pierwsza zapowiedź filmu. Znany jest również opis produkcji: "Nadchodząca produkcja z Monsterverse to kontynuacja 'Godzilla vs. Kong', która przedstawi nam Konga i Godzillę, którzy muszą stoczyć pojedynek z kolosalnym wielkim zagrożeniem wewnątrz naszego świata. Nie tylko poznamy więcej informacji na temat tych dwóch Tytanów, ich okoliczności powstania i tajemnic skrywanych przez Wyspę Czaszki, ale również poznamy kulisy wielkiej bitwy, która na zawsze połączyła los tych niezwykłych kreatur z losem ludzkości".