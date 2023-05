Głupkowate buty? Tom Hanks miał opory przed zagraniem Forresta Gumpa

Niedawno premierę miała napisana przez Toma Hanksa powieść "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece" ("Tworzenie kolejnego wielkiego kinowego arcydzieła"). Teraz dwukrotny laureat Oscara aktywnie promuje ją w mediach. W jednym z ostatnio udzielonych wywiadów Hanks przyznał, że nie od razu był przekonany co to tego, że zagranie Forresta Gumpa będzie dobrym krokiem w jego karierze.

Tom Hanks w filmie "Forrest Gump" /Sunset Boulevard /Getty Images