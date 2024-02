Głośny polski film jest już na Netfliksie. Będzie hitem?

"Skołowani": O czym opowiada film?

Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan - przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale... kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę? - tak brzmi oficjalny opis fabuły filmu "Skołowani" .

Reklama

"Ta historia ma coś, co lubię w filmach, jest zabawna, ale momentami wzruszająca, opowiada o ważnych sprawach i dość głęboko wchodzi w bohaterów, nie tracąc komicznego spojrzenia na życie" - mówi Agnieszka Grochowska . "Znalezienie się w skórze kogoś, kto myśli inaczej, kto łamie stereotyp, przyjęte myślenie i daje z siebie naprawdę dużo, to było bardzo fajne" - dodaje aktorka.

Michał Czernecki gra rolę notorycznego kłamcy, który zrobi wszystko, by poderwać kolejną kobietę. "Lubię Maxa za jego poczucie humoru, za jego niedoskonałość i kruchość, maskowaną pozorną pewnością siebie. To bardzo wdzięczny do grania bohater. Lubię też to, że się nigdy nie poddaje, nawet jeśli w nie do końca słusznych sprawach" - opowiada o swojej postaci.

W "Skołowanych" występują również: Marianna Zydek , Gabriela Muskała , Marcin Perchuć , Bartłomiej Kotschedoff , Jerzy Bończak , Maria Pakulnis , Mikołaj Grabowski i Krzysztof Materna .

"Skołowani": Rzadkość w polskim kinie. Film jest już na Netfliksie

- Oglądając "Skołowanych" trudno zaprzeczyć, że fabuła jest prosta i pozbawiona schematów komedii romantycznych. A jednak czekanie na ujawnienie przez głównego bohatera kłamstwa przynosi ostrzejszy, bardziej dramatyczny nerw. Bo w gruncie rzeczy to film zrobiony z wyczuciem, inteligenta komedia oparta na nieporozumieniach i lapsusach językowych głównych bohaterów. Dobrze rozłożone akcenty - z jednej strony wzruszającego, miłosnego uczucia łączącego dwójkę przypadkowo spotkanych ludzi, z drugiej poważnego tematu niepełnosprawności, nie tracą lekkiego spojrzenia - pisał o filmie nasz recenzent Marcin Radomski.



- Najważniejsze jest to, że film Macierewicza jest skuteczny, jeśli chodzi o wywieranie emocjonalnego wpływu na widza. "Skołowani" mają ambicję przekazać uniwersalne prawdy o uczuciach i charakterach. Co więcej, cieszy, że ciało z niepełnosprawnością ukazano w filmie, jako pożądane. To rzadkość w polskim kinie - zapewniał.

1 lutego komedia romantyczna wzbogaciła ofertę Netfliksa.