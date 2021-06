​Glenn Close gwiazdą izraelskiego serialu

Pierwszy sezon izraelskiego serialowego thrillera "Tehran" zadebiutował w czerwcu ubiegłego roku na antenie miejscowej stacji telewizyjnej KAN. Dla szerszej publiczności był zaś dostępny dzięki platformie streamingowej Apple TV+, która pokazała go latem ubiegłego roku. W przygotowaniu jest już drugi sezon tego serialu, do którego regularnej obsady dołączy Glenn Close ("Niebezpieczne związki", "Fatalne zauroczenie").

Glenn Close /Gregg DeGuire /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", ośmiokrotnie nominowana do Oscara aktorka, jedna z największych gwiazd ekranu, która nigdy nie otrzymała nagrody Akademii, wcieli się w rolę Marjan Montazeri, Brytyjki mieszkającej w tytułowym Teheranie. Nie będzie to pierwsza produkcja serialowa z udziałem tej utytułowanej aktorki. W latach 2007-2012 występowała w głównej roli w prawniczym serialu "Układy".



Pierwszy sezon serialu "Tehran" opowiadał historię Tamar Rabinyan (w tej roli Niv Sultan), młodej agentki Mossadu, która rozpoczyna tajną misję w samym sercu Teheranu. W pozostałych rolach można w nim zobaczyć Shauna Touba, który zagrał członka wydziału wewnętrznego irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz Shervin Alenabi, która wcieliła się w postać Milad, młodej irańskiej dysydentki i hakerki, która zostaje wplątana w działania Tamar.

Zdjęcia do drugiego sezonu serialu "Tehran" napisanego przez Omriego Shenhara i Moshe Zondera mają rozpocząć się już niedługo. Podobnie jak w przypadku pierwszego sezonu, również i sezon numer dwa kręcony będzie najprawdopodobniej w Grecji pomimo wątpliwości odnośnie kręcenia za granicą seriali finansowanych przez izraelskiego nadawcę publicznego. W serialu po raz kolejny wystąpi zróżnicowana obsada, w skład której wchodzą m.in. Izraelczycy, Irańczycy i Grecy.

Glenn Close można było ostatnio zobaczyć w filmie Rona Howarda "Elegia dla bidoków". Za tę rolę została nominowana zarówno do Oscara, jak i do Złotej Maliny. Gwiazda skończyła niedawno zdjęcia do innej produkcji platformy Apple TV+ zatytułowanej "Swan Song" ("Łabędzi śpiew"). W filmie występują również Mahershala Ali, Naomie Harris i Awkwafina.