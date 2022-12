"Glass Onion": O czym jest film?

W filmie "Glass Onion" detektyw Benoit Blanc rozwiązuje kolejną zagadkę w stylu znanym z powieści Agathy Christie, w której pojawia się duża grupa podejrzanych. Tym razem akcja filmu rozgrywa się w Grecji. Craigowi na ekranie partnerują: Dave Bautista, Edward Norton, Ethan Hawke, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson , Madelyn Cline i Jessica Henwick .

"Glass Onion": Rian Johnson wściekły z powodu tytułu swego filmu

W sytuacji panującej aktualnie na rynku streamingowo-filmowym nie powinien dziwić fakt, że w tytule drugiej części serii znalazł się tytuł główny, który nie pozostawia wątpliwości, że jest to kontynuacja popularnego filmu. Największą popularnością cieszą się obecnie franczyzy o ugruntowanej na rynku pozycji. Najwięcej w kinach zarabiają sequele, rebooty i wszelkie inne produkcje kontynuujące wyczyny poprzedników.

Mimo to Rian Johnson był "wściekły", że w tytule jego nowego filmu znalazło się "Na noże". Chciał, aby nazywał się on po prostu "Glass Onion" ("Szklana cebula").

"Starałem się bardzo mocno, aby nowy film był zupełnie osobną opowieścią. Szczerze? Jestem wściekły, że w tytule znalazło się "Film z serii Na noże". Chciałem, żeby to było "Glass Onion" i tyle. Rozumiem, czemu tak się stało. Wszyscy chcemy, żeby ci, którym podobał się pierwszy film, wiedzieli, że to kolejna odsłona serii. Ale jednocześnie chciałem, aby te filmy przypominały serie powieści, których kolejne tomy stawia się na półkach. Jednak tysiące osób mają wpływ na to, jaką ostateczną formę przyjmuje opowiadanie historii w odcinkach" - mówi Johnson w rozmowie z "The Atlantic".

W tej samej rozmowie reżyser przyznaje, że wolałby, aby drugą część "Na noże" można było oglądać w kinach przez dłuższy okres. Film trafił tam w ograniczonej liczbie kin jedynie na tydzień, by później zadebiutować na streamingu.

Wideo "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" [oficjalny teaser]

