Myślę, że w wielu innych branżach nepotyzm jest jeszcze bardziej powszechny. Może w modelingu? W biznesie widzę to znacznie częściej niż w Hollywood. Czasami idę na spotkania biznesowe i zastanawiam się: "Zaraz, czyje to dziecko?". Bo ta osoba nic nie wie! Nie obchodzi mnie, skąd pochodzisz ani jakie są twoje powiązania z branżą – jeśli ciężko pracujesz i osiągasz sukces, to nie mają one znaczenia.