"Gladiator 2": Co wiemy o sequelu kultowej produkcji?

O kontynuacji "Gladiatora" głośno jest już od 2018 roku. To właśnie wtedy, wraz z informacją o rozpoczęciu prac nad scenariuszem, zaprezentowano też krótki opis fabuły planowanego filmu. Jego bohaterem miałby być Lucius, bratanek cesarza Kommodusa, który pozostaje pod wielkim wpływem męstwa zaprezentowanego przez Maximusa.

"Właśnie w tej chwili pisany jest dla mnie scenariusz drugiego 'Gladiatora'. Kiedy więc skończę film o Napoleonie, będzie już gotowy" - informował Ridley Scott w rozmowie z magazynem "Empire".

Scenariusz produkcji, stworzony przez Davida Scarpę, jest już gotowy, a twórcy właśnie kompletują obsadę.



Głównym bohaterem produkcji, tak jak zapowiadano kilka lat wcześniej, będzie Lucius, w którego wcieli się właśnie Paul Mescal . W "Gladiatorze" rolę Luciusa zagrał Spencer Treat Clark , który z powodzeniem kontynuuje karierę aktorską, ale twórcy zdecydowali się na zmianę.

Mescal to 26-letni Irlandczyk, którego widzowie mogą kojarzyć z roli Connella w serialu "Normalni ludzie". Gwiazdor jakiś czas temu zagrał także w filmie "Córka" , a teraz można go oglądać w "Aftersun" . Za główną rolę w produkcji Charlotte Wells otrzymał pierwszą w swojej karierze nominację do Oscara.

Denzel Washington w "Gladiatorze 2"

Wiadomo już, że do Mescala dołączy Denzel Washington . Aktor, który w 2007 roku zagrał główną rolę w filmie Scotta "American Gangster" miał być początkowo sceptycznie nastawiony do projektu. Dopiero, kiedy przeczytał scenariusz Davida Scarpy, zmienił zdanie i przyjął ofertę reżysera. Na razie nie wiadomo, w kogo się wcieli.



Występ w sequelu kultowej produkcji negocjuje także Barry Keoghan ( "Duchy Inisherin" ), czyli kolejny aktor nominowany w tym roku do Oscara. Scott chciałby, aby zagrał on cesarza Getę.



W nowym "Gladiatorze" powrócą na pewno Connie Nielsen (Lucilla) oraz Djimon Hounsou (Juba).

"Gladiator 2": Kiedy premiera?

W rozmowie z "Fitzy & Wippa Podcast" o "Gladiatorze 2" opowiedział gwiazdor oryginału Russell Crowe . Jego bohater Maximus zginął w pierwszej części - aktor ujawnił, że nie powróci w kontynuacji.

Aktor przyznał jednak, że spotkał się z Ridleyem Scottem i ujawnił, że w nowym filmie to właśnie Lucius sięgnie po władzę i będzie cesarzem.

Crowe dodał, że "Gladiator 2" nie będzie remakiem ani bezpośrednim sequelem, tylko kontynuacją oryginalnego "Gladiatora" z akcją osadzoną około 30 lat po wydarzeniach z oscarowego hitu.



Premiera filmu została zaplanowana na 22 listopada 2024 roku.